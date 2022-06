Hideo Kojima, The Boys isimli Amazon Prime Video dizisi temalı bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Kojima, projenin devam edip etmediğini söylemedi. Ancak yapılan açıklamalar, The Boys'un bir gün video oyunu olarak karşımıza çıkabileceğini düşündürüyor.

Video oyun dünyasının önemli yapımcılarından Hideo Kojima, oyuncuları heyecanlandıracak yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Kojima, Amazon Prime Video orijinal dizisi olan The Boys temalı bir oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Gelin hem bu Amazon Prime Video dizisine hem de yeni oyunla ilgili açıklamalara yakından bakalım.

İlk kez 2019 yılında yayınlanan The Boys, Garth Ennis ile Darick Robertson tarafından kaleme alına The Boys isimli çizgi romandan uyarlanmış bir dizi. Şimdilerde üçüncü sezonuyla gündemde olan The Boys, güçlerini süistimal eden bir grup süper kahramana karşı koymaya çalışan "The Boys" isimli bir ekibin maceralarını anlatıyor. Kojima'ya göre The Boys, gelecekte bir oyun olarak karşımıza çıkabilir.

Hideo Kojima, diziyi üçüncü bölümden sonra bırakmış

Hideo Kojima, Twitter'daki paylaşımında dizinin ilk üç bölümünü izlediğini, sonraki süreçte izlemeyi bıraktığını söylüyor. Bunun nedeniyse üzerinde çalıştığı oyunu The Boys'un kopyası haline getirmekten kaçınmak istemesiymiş. Üstelik Kojima, The Boys ile kendi oyununun benzer bir konseptte olduğunu ancak farklılıklar olduğunu belirtiyor. Kojima'ya göre Death Stranding'de yer alan Mads Mikkelsen, bu oyunda başrol olarak yer alacak.

Hideo Kojima, The Boys temalı oyun projesinin devam edip etmediğine dair net bir şey söylemedi. Yapılan açıklamalar, böyle bir projenin düşünüldüğünü ve hatta bir çalışmalarına başlandığını söylemekten ibaret. Ancak projenin devam edip etmediği gibi hususlar net değil. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak olası açıklamalar, Kojima'nın planlarıyla ilgili daha fazla detay verecek.