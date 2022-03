3. sezonu heyecanla beklenen The Boys'un 4. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Dizinin oyuncularından Karl Urban, 4. sezon çekim tarihini ağzından kaçırdı.

Aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan ve ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayarak çekirdek bir hayran kitlesi yaratan Amazon Prime yapımı The Boys’un 3 Haziran’da yayımlanacak olan 3. sezonunun fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlanmış; yeni karakterlerle birlikte kan ve vahşet yüklü bir sezon izleyeceğimizin sinyalini veren fragman hayranlar arasında büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak görünen o ki daha 3. sezonu yayımlanmamış olan dizinin 4. sezonu için planlar yapılmış bile. Dizinin oyuncularından Karl Urban, 4. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağını bir röportaj esnasında ağzından kaçırdı.

The Boys'un 4. sezon çekimleri bu yılın sonunda gerçekleşecek

The Boys’un sevilen karakterlerinden Billy Butcher’a hayat veren Karl Urban, yeni Stark Trek filmi hakkında konuştuğu sırada “Yılın sonuna doğru 'The Boys'u çekiyorum” diyerek 4. sezon çekimlerinin bu yılın son çeyreğinde gerçekleşeceğini söylemiş bulundu. Tabii bu noktada yapımcılığını Sony Pictures, Seth Rogen ve Evan Goldber’in şirketi Point Grey ve Amazon tarafından üstlenilen The Boys’un 4. sezon için henüz resmi bir onay bulunmadığını da belirtmek gerekiyor.

Supernatural’in sevilen oyuncusu Jensen Ackles tarafından canlandırılan, ‘Kaptan Amerika’ benzeri yeni karakter olan ‘Soldier Boy’un ve Butcher’ın gözlerinden lazer çıktığının görüldüğü bol tempolu fragmana gelecek olursak, işler 3. sezonda iyice çığırından çıkacak gibi duruyor. The Boys showrunner’ı Erick Kripke ise, yeni sezon için söyleyebileceği tek şeyin “klasik bir Hollywood numarası olduğu” olduğunu ifade ediyor.

Bunlar dışında elimizde pek bir bilgi olmasa da görünen o ki The Boys ekibinin bizim için planladığı pek çok şey bulunuyor. The Boys, 3. sezonuyla 3 Haziran’da Amazon Prime’da.