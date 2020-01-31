Hindistan, Önümüzdeki 5 Senede 50 Uydu Fırlatmayı Planlıyor

Uzay harcamaları konusunda son yıllarda bonkör davranan ülkelerden biri olan Hindistan, önümüzdeki 5 sene içerisinde bu alandaki hakimiyetini daha da artırmayı planlıyor. Ülkenin uzay ajansının planları arasında, önümüzdeki 5 sene içerisinde uzaya 50 uydu fırlatmak gibi hedefler bulunuyor.

Uzay çalışmaları konusunda çeşitli atılımlar yapan Hindistan, uzay harcamalarında hâlâ ABD gibi ülkelerin çok gerisinde bulunuyor. Parlamentoya sunulan rapora göre 2018 yılında ABD, Hindistan’dan tam 13 kat daha fazla uzay harcaması gerçekleştirdi.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan ise bu alandaki yatırımlarını artırmayı planlıyor. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu’nun (ISRO) hedefleri arasında önümüzdeki 5 sene içerisinde uzaya 50 uydu fırlatmak bulunuyor.

Hindistan’dan uzay atılımı:

Hindistan’ın gerçekleştireceği fırlatmalar arasında 'Polar Uydu Fırlatma Aracı' (PSLV) da bulunuyor. Bu araç, dünyanın en güvenilir roketi olarak kabul ediliyor ve Hindistan’ın uzay programında da başı çeken araçlardan bir tanesi olacak.

Vikram Sarabhai Uzay Merkezi Genel Müdürü Haridas T. V., “ISRO; PSLV için 1,6 milyar dolar, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle için 870 milyon dolar tahsis etti” ifadelerini kullandı.

Ajansın planları arasında Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) gibi düşük maliyetli uydu fırlatma araçları da bulunuyor ki bu araçlar, 500 kilogramlık uyduları yörüngeye gönderebiliyor. Küçük uydular fırlatarak yılda 40 milyon dolar gibi bir miktar kazanan ISRO, yabancı müşterileri için uydu fırlatarak bu gelirini artırmayı da planlıyor. Organizasyon, bir yılda 50 ile 60 fırlatma gerçekleştirmeyi umut ediyor.

Hindistan'ın uzay harcamaları, geçtiğimiz senelerde çeşitli artışlar göstermişti ki bunun sebepleri arasında 2022’de insanlı görev gerçekleştirmek, üçüncü Ay görevini yapmak gibi hedefler bulunuyor.

Her şeye rağmen Hindistan, bu aladaki kilit ülkelerin oldukça gerisinde bulunuyor. Ülkenin ekonomi bakanı, yaptığı açıklamada son yıllarda uzay sektöründe kilit bir oyuncu hâline gelen Çin’in, 2018 yılında Hindistan’dan 7 kat daha fazla para harcadığını söyledi. Uzay sektörünü domine eden ülkeler arasında ABD, Rusya ve Çin bulunuyor ki bu ülkelerin 2018 yılında fırlattığı uydu sayıları sırasıyla 20, 31 ve 39.