Daha çok televizyon gibi ürünleriyle bilinen Hisense, dünyanın ilk 5G bağlantı destekli elektronik mürekkep ekranlı akıllı telefonu "A7 5G"yi duyurdu. Çalışma prensibi, geleneksel ekranlardan farklı olan bir ekrana sahip telefon, arka plan ışığına ihtiyaç duymadan çalışıyor. Çin'e özel üretilen telefonun fiyatı ise oldukça yüksek.

Çin merkezli teknolojik ürün üreticisi Hisense, dünyanın ilk 5G bağlantı destekli elektronik mürekkep ekranlı akıllı telefonunu duyurdu. "A7 5G" olarak isimlendirilen telefon, bugüne dek alıştığımız LCD, LED ve AMOLED ekranlardan biraz daha farklı bir yapıya sahip. Sadece Çin için üretilen akıllı telefon, Çin dışında da alıcı bulabilir gibi görünüyor.

Hisense A7 5G, 6,7 inç büyüklüğünde 300 ppi parlaklık değeri olan bir ekrana sahip. Bu ekran, alıştığımız düz paneller gibi çalışmıyor. Öyle ki ışık, bu ekranda kağıtta olduğu gibi yansıtılıyor. Bu sayede de arka plan ışığına ihtiyaç duyulmuyor. Bugün piyasaya sürülmüş olan e-okuyucu ürünlerde de bu ekran teknolojisi kullanılıyor.

Hisense A7 5G işte böyle görünüyor

Dünyanın ilk 5G destekli elektronik mürekkep ekranlı akıllı telefonu, UNISOC Tiger T7510 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Tek bir arka kameraya sahip olan telefonun ekranının üzerindeki çerçevede de bir adet ön kamera bulunuyor. 4.770 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, 18 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca tüketiciler, bu akıllı telefonda Android 10 deneyimi yaşıyorlar.

Hisense A7 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç büyüklüğünde elektronik mürekkep ekran, 300 ppi

6,7 inç büyüklüğünde elektronik mürekkep ekran, 300 ppi İşlemci: UNISOC Tiger T7510

UNISOC Tiger T7510 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 4.770 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

4.770 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Hisense A7 5G, an itibarıyla Çin sınırları içerisinde satın alınabiliyor. Geliştirici ekip, bu akıllı telefon için 305 dolar (yaklaşık 2.850 TL + vergiler) istiyor.