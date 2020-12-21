ZTE, Axon 20 5G'yi Çeşitli Ülkelerde Satışa Çıkardı

ZTE, eylül ayı içinde duyurduğu dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kameralı telefonu Axon 20 5G'yi Çin dışındaki ülkelerde satışa sundu. Tasarımıyla etkileyici olduğu kadar diğer teknik özellikleriyle de dikkat çeken telefon, artık dünyanın dört bir yanında satın alınabiliyor.

Çinli teknoloji üreticisi ZTE, bundan yaklaşık 5 ay önce dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kameralı telefonu Axon 20 5G'yi duyurmuştu. Telefonu benzersiz yapan şey, hiç şüphesiz ön kamera tasarımı olsa da Axon 20 5G'nin teknik özellikleri de hiç fena değildi. Şirket şimdi, bu akıllı telefonu Çin dışındaki çeşitli ülkelerde satışa çıkardığını duyurdu. Böylelikle dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kameralı telefonu, artık çok daha fazla tüketiciye ulaşmış oldu.

ZTE Axon 20 5G, 6,92 inç büyüklüğünde etkileyici bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan 90 Hz tazeleme oranlı bu ekran, sahip olduğu ön kamerasız tasarım sayesinde de neredeyse yüzde 100 oranında ekran gövde oranı sunuyor. Bu da kullanıcılar için bugüne kadar görülmemiş bir deneyim anlamına geliyor.

İşte dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kameralı telefonu Axon 20 5G

ZTE'nin özel telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. 30 watt Qualcomm Quick Charge 4+ desteğine sahip 4.220 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, Android 10 tabanlı MiFavor 10.5 arayüzü ile de tüketicilere güncel bir Android deneyimi sunuyor.

Dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kameralı telefonu Axon 20 5G'nin arkasında, dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 64 MP ana kamerası olan telefonun 8 MP geniş açılı kamerası, 2 MP makro kamerası ve 2 MP de derinlik kamerası mevcut. Telefonun ekran altına gömülmüş olan ön kamerasıysa 32 MP çözünürlük vadediyor.

ZTE Axon 20 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,92 inç, FHD+ (2460 x 1080 piksel) OLED, 90 Hz tazeleme oranı

6,92 inç, FHD+ (2460 x 1080 piksel) OLED, 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: Ekran altına gömülü, 32 MP

Ekran altına gömülü, 32 MP Arka Kamera: 64 MP (f/1.8) + 8 MP (120 derece geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik)

64 MP (f/1.8) + 8 MP (120 derece geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik) Bağlantı: 5G, 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth v5.1, USB Type-C 3.1, GPS/A-GPS, NFC

5G, 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth v5.1, USB Type-C 3.1, GPS/A-GPS, NFC Batarya: 4,220 mAh (30 watt Qualcomm Quick Charge 4+ destekli)

4,220 mAh (30 watt Qualcomm Quick Charge 4+ destekli) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MiFavor 10.5

Android 10 tabanlı MiFavor 10.5 Boyutlar: 172.1 mm x 77.9 mm x 7.98 mm

172.1 mm x 77.9 mm x 7.98 mm Ağırlık: 198 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte eylül ayı içinde duyurulan Axon 20 5G artık; Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeler, Birleşik Krallık, Güney Kore, Tayland, Malezya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Filipinler ve Ukrayna'daki tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Telefonun başlangıç fiyatı ise 449 dolar (yaklaşık 3.450 TL + vergiler) olarak açıklandı.