CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077'nin 2.2 kodlu güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme, kişiselleştirme seçenekleri ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

CD PROJEKT RED, sıkıntılı bir lansman süreci geçirmiş olsa da sonradan toparladığı Cyberpunk 2077 için bir güncelleme yayımladı. An itibarıyla PC, PlayStation ve Xbox için indirilebilen "2.2" kodlu güncelleme, oyunun çehresini değiştirmeyi başaracak gibi görünüyor.

Cyberpunk 2077 için yayımlanan 2.2 güncellemesi, özelleştirmeyi maksimum seviyeye çıkarıyor olması nedeniyle dikkat çekici. Öyle ki artık oyuncular, kullandıkları otomobilleri de karakterleri de tonla yenilikle özelleştirebilecekler.

Karakteriniz için 100'den fazla yeni öge kullanabileceksiniz

CD PROJEKT RED tarafından yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme ile oyuncular, karakterleri için 100'den fazla yeni öge kullanabilecekler. Böylelikle karakterinden sıkılan oyuncular için yepyeni bir deneyim sunulacak. Öte yandan; oyunda kullandığınız otomobiller için tonla yenilik geldi. Artık daha fazla araba, daha fazla renk ve özelleştirme seçeneğine sahip olacak. Ayrıca "Twintone" isimli yeni özellik sayesinde herhangi bir arabayı tarayıp, kendi arabanıza ekleyebileceksiniz.

Cyberpunk 2077 güncellemesi, sadece bu anlattıklarımızdan ibaret değil. Oyuna fotoğraf çekimleri için yeni bir "Drone Modu" eklendi. Bu özellik, fotoğraf çekerken daha iyi hareket ve daha fazla menzil imkânı sunacak. Ayrıca fotoğraflarınıza 3 adede kadar NPC eklemesi yapabileceksiniz.