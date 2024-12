Suudi Arabistan’ın ünlü NEOM projesinin dünyadaki tüm çeliğin büyük bir kısmını tükettiğini söylesek? Kulağa şaşırtıcı geliyor değil mi? Gelin bu durumu ve olası etkilerini detaylarıyla anlatalım.

Dünyadaki tüm çeliğin beşte biri gibi büyük bir kısmını Suudi Arabistan kullanıyor.

Hayır yanlış duymadınız! Suudi Arabistan’ın devasa projesi NEOM, gerçekten de dünyadaki çeliğinin tam %20’sini tüketiyor.

Peki bir ülke tek başına nasıl dünyadaki çeliğin %20’sini tüketiyor olabilir?

NEOM’un çelik tüketiminin bu denli fazla olmasının arkasında projenin inanılmaz bir ölçekte olması ve oldukça karmaşık olması yatıyor.

Özellikle projenin amiral gemisi olan The Line’a bakalım.

170 kilometre uzunluğunda, 500 metre yüksekliğinde ve tamamen aynalı bir dış cepheye sahip olacak şekilde tasarlanan The Line, hem dış mekân hem de iç mekân için oldukça fazla çelik kullanılması gereken bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

NEOM projesi altında birçok mega proje hayata geçiriliyor.

E tabii NEOM projesinin sadece The Line ile sınırlı olmadığını, The Cube, Oxagon, Trojena, Sindalah adası ve daha pek mega projeden sorumlu olduğu düşünüldüğünde her biri farklı tasarım ve mühendislik gereksinimlerine sahip olan mega projelerin oldukça fazla miktarda çelik tükettiği görülüyor.

Sadece dayanıklılık değil, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve yenilikçi tasarımlar açısından da çeliğe ihtiyaç duyuluyor ve böylelikle Suudi Arabistan tüm mega projelerine çelik sağlamak için dünyadaki çeliğin %20’sini tüketiyor.

Suudi Arabistan’ın çelik tüketimi böyle giderse çelik arzını cidedi oranda sarsabilir gibi görünüyor.

Sadece NEOM’un çelik talebinin %20’lik bir pay ile dünyadaki çeliğin büyük kısmına tekabül etmesi, dünya genelinde çelik arz ve talep dengelerini ciddi şekilde etkileyebilir.

Talebin fazlalığı ve çelik arzında yaşanacak olası sıkıntılar çelik fiyatlarında artış yaşanmasını kaçınılmaz hâle getirebilir.

Ek olarak bu denli yüksek bir tüketimin devamlılığı hâlinde çelik tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanabilir ve nispeten daha küçük ve orta ölçekli projelerin, çeliğe erişimde sorunlar baş gösterebilir.

Örneğin gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı projeleri bu durumdan etkilenebilir.

Son olarak, çelik üretimi oldukça enerji yoğun bir süreç olduğundan artan talebe yetişmek için artan üretim göz ardı edilemeyen çevresel etkiler doğurabilir.

Özetle, NEOM geleceğin şehirlerini inşa ederek Suudi Arabistan ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmayı amaçlarken bugünün kaynaklarını da sonuna kadar kullanıyor gibi görünüyor.

