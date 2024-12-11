Microsoft, yapay zekânın birkaç yıl içinde internet tarayıcıları ve arama motorlarının yerini alabileceğini öngördüğünü belirtti.

Microsoft, yapay zekâ destekli asistanların web tarayıcıları ve arama motorlarının yerini alabileceğini öngördüğünü açıkladı. Şirket, yapay zekâ tabanlı uygulamaların birkaç yıl içinde geleneksel tarama yöntemlerini geride bırakacağını belirtiyor.

Microsoft’un yapay zekâ bölümünün başkanı Mustafa Suleyman, yaptığı açıklamalarda, yapay zekâ asistanlarının, üç ila beş yıl içinde internet tarayıcıları ve arama motorlarının yerini alabileceğini öngördüğünü açıkladı.

Suleyman: "Yapay zekâ, internet kullanımını daha verimli hale getirecek"

Şu anda arama motorları ve tarayıcıların kullanıcılar için oldukça zahmetli olduğunu belirten Suleyman, gelecekte yapay zekâ destekli sistemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.

Suleyman, bu tür yapay zekâ uygulamalarının internet portallarına entegre edilerek, farklı yapay zekâ sistemleriyle etkileşime girerek kullanıcı taleplerini yerine getirebileceğini belirtti. Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin güvenilirliğini zorlayan bazı zorluklar da mevcut. Özellikle "halüsinasyon" olarak nitelendirilen yanıltıcı bilgi sorunları, bu tür uygulamaların doğruluğunu sınırlıyor. Microsoft ise bu güvenlik ve doğruluk sorunlarını çözmek için önemli adımlar attığını vurguladı.