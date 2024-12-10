Steam, bu hafta da birçok oyunda indirime gitti. Kısa süreli kampanya kapsamında %95'e varan oranda indirimler sunuluyor.

Oyun fiyatları iyice artmışken indirim kampanyalarını kesinlikle kaçırmamak gerekiyor. Biz de düzenli olarak her platformdan indirime giren oyunları sizlerle paylaşıyoruz. Bu içeriğimizde ise Steam’de bu hafta fiyatı düşen oyunlara bakıyoruz.

Steam’in “Hafta Boyu Fırsatları” ismini verdiği her hafta yaptığı kampanyalarda bu hafta birçok oyunda %95’lere kadar varan indirimler mevcut. Haftalık indirimler, 16 Aralık gününe kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlara göz atabilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı DayZ 49,99 dolar 24,99 dolar (%50) PayDay 3 22,99 dolar 10,34 dolar (%55) SOMA 14,99 dolar 0,74 dolar (%95) Vaporum 19,99 dolar 1,99 dolar (%90) Plague Inc: Evolved 7,99 dolar 2,39 dolar (%70) Bloons TD 6 7,79 dolar 2,33 dolar (%70) Generation Zero 12,49 dolar 2,49 dolar (%80) City Car Driving 12,49 dolar 3,87 dolar (%69) The Planet Crafter 12,49 dolar 8,74 dolar (%30) The Wolf Among Us 7,99 dolar 3,99 dolar (%50)

Kampanya kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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