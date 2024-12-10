Oyun fiyatları iyice artmışken indirim kampanyalarını kesinlikle kaçırmamak gerekiyor. Biz de düzenli olarak her platformdan indirime giren oyunları sizlerle paylaşıyoruz. Bu içeriğimizde ise Steam’de bu hafta fiyatı düşen oyunlara bakıyoruz.
Steam’in “Hafta Boyu Fırsatları” ismini verdiği her hafta yaptığı kampanyalarda bu hafta birçok oyunda %95’lere kadar varan indirimler mevcut. Haftalık indirimler, 16 Aralık gününe kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlara göz atabilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|DayZ
|49,99 dolar
|24,99 dolar (%50)
|PayDay 3
|22,99 dolar
|10,34 dolar (%55)
|SOMA
|14,99 dolar
|0,74 dolar (%95)
|Vaporum
|19,99 dolar
|1,99 dolar (%90)
|Plague Inc: Evolved
|7,99 dolar
|2,39 dolar (%70)
|Bloons TD 6
|7,79 dolar
|2,33 dolar (%70)
|Generation Zero
|12,49 dolar
|2,49 dolar (%80)
|City Car Driving
|12,49 dolar
|3,87 dolar (%69)
|The Planet Crafter
|12,49 dolar
|8,74 dolar (%30)
|The Wolf Among Us
|7,99 dolar
|3,99 dolar (%50)
Kampanya kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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