Chery, Tiggo8 Pro Max'e Dev Bir İndirim Daha Yaptı: İşte Güncel Fiyat Listesi

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Chery'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Mark bu ay Tiggo8 Pro Max modeline yine indirim yaptı.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye geri dönüş yapan ve yılın en çok tercih edilen markaları arasına girmeyi başaran Chery, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Tiggo8 Pro Max'e yine indirim yaptı. Tiggo7 Pro Max ise zamlandı.

Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Aralık 2024 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız.

Chery araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Tiggo8 Pro Max 1.910.000 TL 1.833.150 TL
Tiggo7 Pro Max 1.627.000 TL 1.626.000 TL
Omoda5 Pro 1.650.000 TL 1.650.000 TL

Tiggo8 Pro Max fiyatları - Aralık 2024

chery tiggo8 pro fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.833.150 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.995.000 TL

Tiggo8 Pro Max opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Elektrikli Basamak 36.000 TL Intelligent, Exceptional

Tiggo7 Pro Max fiyatları - Aralık 2024

Chery Tiggo7 Pro fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.680.700 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.989.800 TL

Tiggo7 Pro Max opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Çift Renk 25.000 TL Intelligent, Exceptional
Elektrikli Basamak 36.000 TL Intelligent, Exceptional

Omoda5 Pro fiyatları - Aralık 2024

chery omoda5 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Vision, Otomatik 1.650.000 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.626.000 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.954.000 TL

Omoda5 Pro opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Çift Renk 25.000 TL Vision, Intelligent, Exceptional
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