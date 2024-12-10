Chery'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Mark bu ay Tiggo8 Pro Max modeline yine indirim yaptı.
Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye geri dönüş yapan ve yılın en çok tercih edilen markaları arasına girmeyi başaran Chery, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Tiggo8 Pro Max'e yine indirim yaptı. Tiggo7 Pro Max ise zamlandı.
Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Aralık 2024 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız.
Chery araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Tiggo8 Pro Max
|1.910.000 TL
|1.833.150 TL
|Tiggo7 Pro Max
|1.627.000 TL
|1.626.000 TL
|Omoda5 Pro
|1.650.000 TL
|1.650.000 TL
Tiggo8 Pro Max fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Intelligent, Otomatik
|1.833.150 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Exceptional, Otomatik
|1.995.000 TL
Tiggo8 Pro Max opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Elektrikli Basamak
|36.000 TL
|Intelligent, Exceptional
Tiggo7 Pro Max fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Intelligent, Otomatik
|1.680.700 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Exceptional, Otomatik
|1.989.800 TL
Tiggo7 Pro Max opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk
|25.000 TL
|Intelligent, Exceptional
|Elektrikli Basamak
|36.000 TL
|Intelligent, Exceptional
Omoda5 Pro fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Vision, Otomatik
|1.650.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Intelligent, Otomatik
|1.626.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Exceptional, Otomatik
|1.954.000 TL
Omoda5 Pro opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk
|25.000 TL
|Vision, Intelligent, Exceptional