Microsoft, iPad kullanıcıları için Teams uygulamasına harici kamera desteği ekledi. Artık daha net video görüşmeleri mümkün.

Microsoft, iPad için Teams uygulamasının artık harici kameraları desteklediğini duyurdu. Artık kullanıcılar, eski model iPad’leriyle daha kaliteli video görüşmeleri yapabilmek için harici kamera bağlayabilecek.

iPadOS 17 ile Apple, USB-C portu üzerinden harici kamera bağlantısını desteklemeye başlamıştı. Microsoft ise bu özelliği, Teams kullanıcılarının daha iyi çözünürlük, dinamik aralık ve video görüşmeleri sırasında daha fazla açı kontrolü elde etmeleri için aktif hale getirdi. Bu güncellemeyle harici kamera bağlantısı oldukça kolay bir hale geldi.

Harici kamera bağlantısı mümkün

Teams uygulamasında harici bir kamerayı kullanmak için yapmanız gereken tek şey, kameranızı iPad’inize USB-C bağlantısı ile bağlamak. Bu işlem, toplantıya başlamadan önce veya toplantı sırasında yapılabiliyor ve uygulama, otomatik olarak harici kamerayı devreye alıyor. Dahili kameraya geçmek ise oldukça kolay; harici kamerayı çıkararak, iPad’in yerleşik kamerasını kullanabilirsiniz.

Microsoft, USB-C üzerinden çalışan çoğu web kamerasını desteklediğini de belirtti. Bu da uyumlu bir kamera bulmayı baya bir kolaylaştırıyor olacak. Şu an için Teams, harici bir kamera bağlandığında otomatik olarak bu kamerayı kullanıyor ve manuel geçiş için herhangi bir kontrol bulunmuyor.