Google, yol tutması sorununu çözmek için yeni bir mide bulantısı önleme özelliği geliştirdi. Özellik ile ilgili çalışma videosu paylaşıldı.

Google, Android kullanıcılarının yol tutması kaynaklı yaşanan mide hastalıklarını (kinetozis) azaltmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Hareket İpuçları" adı verilen bu özellik, araçla seyahat edenlerin deneyimini daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Google’ın üzerinde çalıştığı Hareket İpuçları özelliği, araçla seyahat ederken oluşan mide bulantısını azaltmaya yönelik bir çözüm sunuyor. Google, bu yeni özelliğini ise Play Hizmetleri’nin en son beta sürümünde aktif hale getirmeyi başardı.

Google'ın yeni özelliği, yol tutmasına son verecek mi?

Apple da iOS 18 ile benzer bir özelliği tanıtmıştı. Hareket İpuçları, kullanıcıların hareketi algılamasına yardımcı olmak için ekranın kenarlarına animasyonlu noktalar yerleştiriyor. Bu noktalar, aracın hareket yönünü taklit ederek, gözler ve iç kulaklar arasındaki duyusal çelişkiyi azaltıyor. Bu özellik okuma veya video izleme gibi aktiviteleri etkilemeden, yol tutmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yeni özellik Google Play Hizmetleri v24.29.32 beta sürümüyle aktif hale getirildi. Kullanıcılar, Hızlı Ayarlar menüsünden bu özelliği açıp kapatabilecek. "Sürüş" tespiti yapıldığında özelliğin otomatik olarak devreye girmesi sağlanabiliyor olacak. Ancak bu özellik şu an için kullanıcılara sunulmuş değil. Özelliğin ne zaman aktif olacağı ya da yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı kesinleşmiş değil.