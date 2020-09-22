HDM Global, Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 Modellerini Duyurdu

Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi HMD Global, yeni nesil fiyat / performans telefonları olan Nokia 2.4 ve Nokia 3.4'ü duyurdu. Her iki cihaz da iki yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri alacak.

HMD Globals, satın alınabilir fiyat segmentine ait iki yeni akıllı telefonu Nokia 2.4 ve Nokia 3.4'ü duyurdu. Finlandiya merkezli üreticinin yeni cihazları fiyat / performans telefonları arayanların ilgisini cezbedecek cinsten.

Peki, 2020'nin sonlarına yaklaştığımız şu dönemlerde çıkan peşi sıra çıkmaya başlayan satın alınabilir telefonlar arasında Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 tam olarak ne noktada duruyor ve ne gibi donanım özelliklerine sahip gelin hep birlikte bakalım.

Nokia 2.4 teknik özellikleri

Nokia 2.4, şirketin geçtiğimiz sene çıkardığı 2.3 modelinin halefi olarak geliyor. 6,5 inç HD+ bir ekranla birlikte gelen cihaz, gücünü MediaTek Helio P22 yonga setinden alıyor. 2 GB RAM ile birlikte gelen Nokia 2.4, 32 GB dâhili depolama alanına ve 4.500 mAh değerinde bir bataryaya sahip.

Arka tarafında bir adet parmak izi okuyucu sensör bulunan cihaz, ikisi arkada bir tanesi önde olmak üzere üç adet kamerayla birlikte geliyor. Cihazın arka tarafında 13 MP'lik ana sensör ve 2 MP'lik derinlik sensörü bulunurken selfie kamerası da 5 MP değerinde. Android 10 işletim sistemiyle gelecek olan cihaz, 23 Eylül tarihinde mor, siyah ve mavi renklerde 139 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Nokia 2.4 donanım özellikleri:

Ekran: 6,5 inç HD+

6,5 inç HD+ İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 2 GB

2 GB Depolama alanı: 32 GB

32 GB Ön kamera: 5 MP

5 MP Arka kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Renk seçenekleri: Mor, siyah, mavi

Mor, siyah, mavi Fiyat: 139 dolar

Nokia 3.4 teknik özellikleri

Şirketin duyurusunu gerçekleştirdiği diğer cihazı Nokia 3.4, Qualcomm Snapdragon 460 yonga setiyle birlikte geliyor. 6,39 inçlik FHD+ ekrana sahip olan telefon, 3 GB / 4 GB RAM seçeneklerine ve 32 GB / 64 GB dâhili depolama alanı seçeneklerine sahip.

Tıpkı Nokia 2.4 gibi arka tarafında parmak izi okuyucu sensöre sahip olan telefon, 10 W hızında şarj edilebilir 4.000 mAh'lık bir bataryayla geliyor. Telefonun arka tarafında 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere 3 kamera yer alırken ön tarafında 8 MP'lik selfie kamerası bulunuyor.

Nokia 2.4 gibi mor, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Nokia 3.4, bu güz aylarında satışa sunulacak. Ayrıca bu cihazların her ikisi de 2 yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri ve ekstra bir yıl da güvenlik yamaları alacak.

Nokia 3.4 donanım özellikleri: