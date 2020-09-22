Nokia 9.3 PureView'in Cep Yakacak Fiyatı Açığa Çıktı

HMD Global'in yeni amiral gemisi Nokia 9.3 PureView'in fiyatıyla ilgili bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı eğer doğruysa, Nokia 9.3 PureView'in fiyatının cep yakacağını açıkça söylemek gerekiyor.

HMD Global, bir süredir Nokia markalı yeni telefonu 9.3 PureView üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen telefonla ilgili sızıntılar devam ederken gelen son bilgiler, bu telefonun fiyatını ortaya koyuyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Nokia 9.3 PureView'in cep yakacağını söyleyebiliriz.

Nokia 9.3 PureView'in bazı teknik özellikleri çoktan ortaya çıktı. Bu bağlamda dillendirilen özellikler arasında Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi, ekran altına gömülü ön kamera, 120 Hz tazeleme sunan ekran ve 5'li kamera kurulumu bulunuyor. Twitter'da Nokia paylaşımları yapan bir hesabın son iddialarına göreyse bu telefonun fiyatının en az 800 euro, yani vergisiz olarak yaklaşık 7.200 TL olacağı ifade ediliyor. Bu dudak uçuklatan fiyatın ne denli doğru olduğunu zaman gösterecek.

Teknik eleştirmenler, yaklaşmakta olan Nokia 9.3 PureView'de 8 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanının olacağını düşünüyorlar. Ayrıca bu telefonun 108 MP çözünürlük sunan bir ana arka kamerasının olacağı dillendiriliyor. Şu an için kaç watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı bilinmeyen 5.000 mAh kapasiteli bir bataryasının bulunacağı söylenen telefon, teknik özellikleriyle tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

HMD Global, yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunun çıkış tarihi ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Ancak telefonun çalışmalarının tamamlandığı, lansman için gün sayıldığı sugötürmez bir gerçek. HMD Global tarafından düzenlenecek etkinlik, bu akıllı telefonu tüm detaylarıyla birlikte gün yüzüne çıkarmış olacak.