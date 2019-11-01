HMD'nin Bootloader'ı Açılabilen İlk Cihazı Nokia 7.2 Oldu

Standart bir akıllı telefon kullanıcısının gerek duymadığı bootloader kilidinin açılması, meraklı kullanıcılar için oldukça cezbedici. Görünüşe göre HMD de Nokia 7.2 cihazıyla meraklı kullanıcılarının merakını giderecek.

Birçok akıllı telefon kullanıcısı için telefonun bootloader kilitli olması, çok da büyük bir problem değil ancak bazı Android kullanıcıları, kilidi açılabilen telefonlar tercih ediyor. Böylece akıllı telefonlarındaki yazılım ile telefonu daha fazla kurcalayabiliyorlar.

Cihazlar bu özellik tamamen kapalı olmasına rağmen HMD, işleri biraz daha kolaylaştırabilir. Görünüşe göre şirketin yakın bir zamanda piyasaya sürdüğü Nokia 7.2, firmanın kilidi açılabilir bootloader’a sahip ilk akıllı telefonu olacak.

Açılabilen bootloader ne işe yarıyor?

Telefonlardaki açılabilen bootloader, istenilen herhangi bir yazılımın yüklenmesine izin veriyor. Örneğin TWRP ile kurtarma işlemini değiştirebilir ya da forumlardan indirdiğiniz özel Android ROM’ları yükleyebilirsiniz.

Bootloader’ın açılması, tüm bu düzenleme işlemlerinin kapısını açsa da güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden birçok cihaz için geçici çözümler gerekiyor ancak Nokia 7.2 daha çok Pixel cihazları gibi olacak. İhtiyacınız olan tek şey Fastboot’lu bir bilgisayar ve birkaç dakika.

İlk olarak telefonun geliştirici ayarlarındaki OEM kilit açma tercihinin değiştirilmesi gerekiyor. Daha sonra bilgisayara bağlayıp booloader’da yeniden başlatılmalı. Standart fastboot flashing unlock komutu, telefonunuzun bootloader’ındaki sınırlandırmaları kaldıracak ve cihazı fabrika ayarlarına geri döndürecek.

Nokia 7.2'deki bu kolaylık, aslında hatadan kaynaklanmış olabilir:

Tabii HMD’nin bir hata yapmış olması da muhtemel. Bu telefonun da tıpkı geçmişteki Nokia telefonlar gibi kilitli kalması gerekiyor olabilir. Bu işlemler, gelecekteki OTA seçeneğini bile ortadan kaldırabilir. Nokia 7.2 sahibiyseniz ve telefonunuzun bootloader’ının kilidini açmak istiyorsanız acele etmeniz gerekebilir.

Orta segment bir telefon olarak adlandırabileceğimiz Nokia 7.2; 6,3 inç bir ekrana, 64 GB dâhili depolama alanına, 4 GB RAM’e, 3,500 mAh değerinde bir bataryaya sahip. 2,2 GHz CPU frekansında çalışan cihaz, gücünü ise Qualcom Snapdragon 660’tan alıyor.