Hobbit Üçlemesindeki Bilinmeyen Çanakkale Savaşı Göndermesi

J. R. R. Tolkien'in, Yüzüklerin Efendisi'nden önceki dönemi anlatan 'Hobbit' adlı hikayesini 3 film halinde sinemaya aktaran Peter Jackson, üçlemenin son filmindeki (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) bir sahnede Çanakkale Savaşı'na bir göndermede bulunmuş.

Filmde Bilbo Baggins, evine götürüp bahçesine dikmek ve büyümesini seyretmek için bir önceki filmde (The Hobbit: The Desolation of Smaug) Beorn'un bahçesinden aldığı bir meşe palamuduyla Thorin'e yakalanır. Thorin, Bilbo'nun elinde aslında Arkentaşı olduğunu zannetmektedir. Fakat işin aslı öyle değildir. Şöyledir: Söz konusu meşe palamudunu alıp bahçesine dikme fikri, Gelibolu'da Anzak'larla yaşanan Yalnız Çam (Türkçesi: Kanlı Sırt) Muharebesi'nden geliyormuş meğer. Nitekim yönetmen Peter Jackson, bu fikri, filmde Bilbo Baggins karakterini oynayan Martin Freeman'a şöyle anlatıyor: "Gelibolu'da yaşanan Yalnız Çam Savaşı'ndaki çam gibi... Gelibolu'da, Yalnız Çam Savaşı'nın olduğu yerde ıssız bir çam ağacı vardı. Avustralyalı askerler oradaki o çam ağacından bir fide aldılar ve çam ağacı, Canberra'daki bir anıta dikildi."

Kaynak : https://seyler.eksisozluk.com/hobbit-bes-ordunun-savasi-filmindeki-pek-bilinmeyen-canakkale-savasi-gondermesi

 56 15 6 3 2