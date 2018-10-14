Hollanda’dan Açıklama: Rusya ile Siber Savaş Halindeyiz

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.

Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.

4 Rus'un OPCW'ye yönelik siber saldırısını 'çok tehlikeli' olarak niteleyen Bijleveld, Rusya ve Hollanda arasındaki mevcut durumun siber savaş olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı sorusuna, "Evet, durum bu" yanıtını verdi.

Bijleveld "İnsanlar, sürekli olarak çeşitli yollardan hayatımıza müdahale etmeye, demokrasimize nüfuz etmeye çalışıyor. Bu konudaki saflığımıza son vererek önlemler almalıyız" diye devam ederken, yaşananları görebilmek ve gerektiğinde önlem alabilmek adına istihbarat kurumlarına daha fazla yatırım yaptıklarını vurguladı.