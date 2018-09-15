İnternet dünyası için oldukça önemli bir sorun olan siber saldırılar, Temmuz ayından bu yana artarak 4 milyara yaklaştı. Bu noktada üzücü olan durum ise ülkemizin hedef bölgeler arasında ilk sırada oluşu.

TrendLabs tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, siber saldırılar Mayıs ayından bu yana bir süreliğine azalmıştı. Ancak aylar Temmuz’u gösterdiğinde bu durum değişerek yeniden artmaya başladı. 2 aylık süre içerisinde 4 milyara yaklaşan siber saldırıların hedef listesinin başında ise Türkiye bulunuyor. Orta Doğu’daki saldırılardan nasibini alan Türkiye, en fazla tehdide maruz kalan ülke konumunda olurken; zararlı web siteleri ve WannaCry saldırılarının sayısı da yine bizleri kıskacı altına almış durumda.

Yapılan saldırılarda kullanılan en belirgin yöntem ise e-mail yolu. Mütemadiyen her gün kullandığımız mail kutularımız, kötü niyetli kişilerin hedefi olabiliyor. Özellikle .xls ekli postalar yolu ile yapılan saldırılar; .docx ve .exe uzantılı içeriklerle birlikte artmaya başladı. Çoğunluklu olarak ABD, Fransa ve Çin’de host edilen bu sitelerin ziyaretçileri de genellikle ABD, Japonya ve Tayvan oluyor.

BU konuda adını en çok duyduğumuz zararlı yazılım WannaCry olsa da 2018’in Temmuz ayından bu yana 22 yeni zararlı yazılım daha keşfedildi. Bu yazılımların kökenlerine bakıldığında, %40’ın üzerinde bir oranla Asya kaynaklı olduğu görüldü. Türkiye, maruz kaldığı saldırı sayısı bakımından dünyada ABD, Brezilya, Hindistan, Vietnam ve Meksika’nın ardından 6. sırada geliyor.