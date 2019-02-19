Honda, gerçekleştirdiği son dakika açıklaması ile Türkiye'de Civic üretiminin durdurulacağını fakat fabrikanın kapatılmasının söz konusu olmayacağını dile getirdi.

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’deki üretim tesisini kapatacağı yönündeki iddialara gönüllere su serpen bir açıklama ile yanıt verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Honda Civic modelinin üretimi 2021 yılında Türkiye’de sonlandırılacak. Bununla birlikte Honda’nın Türkiye’deki iş faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Yani fabrikanın kapatılması gibi bir durum söz konusu değil.

“Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir.” ifadelerine yer verilen açıklamada 3500’e yakın kişinin çalıştığı İngiltere’deki Honda Swindon Fabrikası’nın ise 2021 yılında kapatılacağı ifade edildi. Şirketin Avrupa'daki bölgesel operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Katsushi Inoue, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu;

“Sektörümüzü etkileyen emsali görülmemiş değişimler ışığında elektrikli araç stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızda gerekli yeniden yapılandırmayı yapmamız hayati önem taşıyor... Bu karar kolay alınmadı ve çalışanlarımızı rahatsız edici bu açıklama nedeniyle son derece üzgünüz.”