Büyük İddia: Honda, Türkiye'deki Fabrikasını Kapatacak

İngiltere'nin North Swindon milletvekiline göre Honda, 2022 yılına kadar hem İngiltere hem de Türkiye'deki fabrikalarını kapatacak. Şirket, Avrupa pazarına üretimini Japonya'da gerçekleştirecek.

Dünya’nın önce gelen otomotiv firmalarından Honda’nın İngiltere’deki Swindon fabrikasını 2022 yılında kapatacağı yönündeki açıklamasının ardından North Swindon'un muhafazakar milletvekili Justin Tomlinson, “Honda'nın İngiltere'deki fabrikasını kapatmasının nedeni Brexit değil. Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak.” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Honda ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı fakat kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Honda Şekerpınar Fabrikası, Japon otomotiv devinin Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda bulunuyor. Honda, binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında %50-%50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kurulmuştu.

Şirket, 2003 yılından bu yana Honda Türkiye A.Ş. olarak %100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yılda 50 bin aracın üretildiği Honda Şekerpınar Fabrikası’nda 770 işçi çalışıyor. Burada üretilen otomobiller Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri ve Mısır, İsrail gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modelleri için yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihracatı gerçekleştiriliyor.