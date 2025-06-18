Honda, yeniden kullanılabilir roket projesi kapsamında 6,3 metrelik deneysel roketiyle ilk kalkış ve iniş testini gerçekleştirdi. 271,4 metre yüksekliğe çıkan Honda roketi, hedef noktanın 37 cm yakınına iniş yaparak test sırasında istenen verilerin toplanmasını sağladı. Şirket 2029 yılına kadar yörünge altı uçuş yapabilecek teknolojiye ulaşmayı hedefliyor.

Honda, uzay yolculuğu hayalini bir adım daha ileri taşıdı. Şirketin kendi geliştirdiği deneysel roket, yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra başarılı bir şekilde yere indirildi. Yeniden kullanılabilir roketler üzerine çalışan Honda, bu testle birlikte hem kalkış hem de iniş sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştiğini gösterdi.

Honda'nın 6,3 metre uzunluğundaki roketiyle yapılan bu test, firmanın hem dikey kalkış hem de dikey iniş sürecini değerlendirdiği ilk test oldu. Roket, 271,4 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra hedeflenen noktanın yalnızca 37 santimetre yakınına iniş yaptı. Test boyunca uçuş kararlılığı ve iniş doğruluğuna dair veriler toplandı.

Hem kalkış hem de iniş süreci sorunsuz gerçekleşti

Güvenlik önlemleri kapsamında 1 kilometre yarıçapında bir alan sınırlandırıldı. Roketin belirlenen uçuş koridorundan çıkmaması için otomatik bir güvenlik sistemi kullanıldı. Olası bir motor arızası ya da patlama durumunda parçaların yayılabileceği alanlar da dikkate alınarak ek güvenlik mesafeleri belirlendi.

Honda, 2021 yılında duyurduğu uzay teknolojileri vizyonu doğrultusunda, uzayda kullanılabilecek robotik sistemler, enerji çözümleri ve roket teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirket, bu alandaki temel araştırmalarını sürdürürken, 2029 yılına kadar yörünge altı uçuş yapabilecek teknolojiye ulaşmayı hedefliyor.

Testin başarıyla tamamlanmasının ardından Honda, yeniden kullanılabilir roket teknolojileriyle ilgili temel araştırmalara devam edeceğini ve bu çalışmaların ileride sunulabilecek çeşitli hizmetler için altyapı oluşturabileceğini belirtti.