Honda’nın 0 Serisi kapsamındaki yeni elektrikli SUV modeli, Tokyo’daki Formula 1 etkinliğinde kamuflajlı olarak sergilendi.

Honda, tamamen elektrikli yeni SUV modelini sonunda gün yüzüne çıkardı diyebiliriz. “0 Serisi” adı verilen bu yepyeni model, Tokyo’daki bir Formula 1 etkinliğinde kamuflajlı haliyle ilk kez yollarda boy gösterdi.

Honda’nın yeni elektrikli SUV’u sonunda yollara çıktı. Formula 1 etkinliğinde kamuflajlı haliyle görülen prototip, markanın elektrikli araç serisindeki ilk adımı temsil ediyor. Dış tasarımı biraz kutu gibi duruyor ama özellikle arka kısmı, alıştığımız SUV çizgilerinden epey farklı görünüyor.

Daha sade ve klasik bir SUV çizgisi

Honda’ya göre bu tasarım tercihi, iç mekânda daha ferah bir alan yaratmak için yapılmış. Geçen yıl gösterilen o uzay aracı havasındaki konsepte kıyasla bu yeni prototip, daha sade ve klasik bir SUV görünümüne sahip.

Honda, bu aracı sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda kullanıcıların içinde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak tasarladığını paylaştı. Kamuflajlı gövdeye uygulanan geometrik desenlerin ise markanın elektrikli araçlara bakış açısını yansıttığını belirtti. Üretim versiyonunun 2026’dan önce satışa sunulacağını açıklayan Honda, ilk etapta modeli Kuzey Amerika’da piyasaya süreceğini ve üretimin Ohio’daki tesislerinde yapılacağını duyurdu.

Honda, yıl sonuna doğru 0 Serisi’ne hibrit motorlu Prelude modelini de ekleyeceğini açıkladı. Böylece marka, elektrikli araç stratejisini daha geniş bir ürün yelpazesiyle sürdürmeyi planladığını net şekilde ortaya koydu. Ayrıca 0 Serisi ile elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini de vurguladı. Yeni modellerin hangi pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı ise ilerleyen dönemlerde netleşecek.