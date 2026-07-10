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Honda Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

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Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Honda'nın güncel kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın popüler sedan ve SUV modellerinde sunulan fiyat avantajlarını ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Honda Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomobil üreticileri yılın ikinci yarısında satışlarını desteklemek amacıyla kampanyalarını güncellerken Honda da Temmuz 2026 döneminde çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor. Güvenilirliği, yakıt ekonomisi ve ikinci el değeriyle öne çıkan Honda modelleri, yeni araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

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Bu içerikte Honda'nın Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer Civic, HR-V veya markanın diğer güncel modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, sunulan kampanyaları ve fiyat avantajlarını aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Honda Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Honda HR-V

Honda Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Honda HR-V

Honda HR-V e:HEV

Honda'nın hibrit SUV modeli HR-V e:HEV'in fiyatında dikkat çekici bir indirim yapıldı. Daha önce 2 milyon 659 bin TL'den satışta olan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 389 bin TL'ye geriledi. Böylece HR-V e:HEV'de 270 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanırken, hibrit SUV segmentindeki rekabet de daha da kızışmış oldu.

Honda İndirimleri, krediler ve kampanyalar

Honda'nın Temmuz 2026 kampanyaları incelendiğinde, markanın yalnızca HR-V e:HEV modeli için fiyat avantajı sunduğu görülüyor. Kampanya kapsamında modelin tavsiye edilen satış fiyatı 2 milyon 659 bin TL'den 2 milyon 389 bin TL'ye düşürülmüş durumda. Böylece HR-V e:HEV'de toplam 270 bin TL indirim uygulanırken, Honda'nın diğer modellerinde ise şu an için benzer bir kampanya veya fiyat indirimi bulunmuyor

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