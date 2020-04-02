Honor Play 4T'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon pazarında gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, oyun odaklı yeni akıllı telefonu Play 4T'yi çok yakın bir zamanda duyuracağını açıkladı. Play 4T, Honor'un 1 haftanın biraz üstünde süre içerisinde açıklayacağı dördüncü akıllı telefon olacak.

Huawei'nin alt markası olan Honor, yavaş yavaş ülkemizin teknoloji marketlerinin raflarındaki yerini alıyor. Bütçeye uygun olmasının yanında performansı da bünyesinde barındıran akıllı telefonlara odaklanan Honor, pazarın fiyat/performans canavarı şirketlerinden birisi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yeni akıllı telefon modelleri; Honor 30S, Honor 8A Prime ve Honor Play 9A'yı duyuran Çin merkezli akıllı telefon şirketinin yeni cihazının lansman tarihi yayınlandı.

Honor Play 4T 9 Nisan'da duyurulacak.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerindeki resmi hesabında açıklama yapan Honor, Play 4T adındaki yeni bir cihazın 9 Nisan tarihinde duyurulacağını belirtti. Şirket tarafından yapılan paylaşımdaki poster görseli ne yazık ki cihazın görünüşü hakkında herhangi bir detayı gün ışığına kavuşturmuyor.

Weibo'nun hesabından yapılan paylaşımda Play 4T'nin oyun oynamak ve yaratıcı olmak için doğmuş kişilere birebir olduğu belirtilirken şirketin Ürün Satış Müdürü Wei Xiao Long Raul'un hesabına giden bir bağlantı da bulunuyor.

Xialong'un Weibo hesabında ise kendisini tanıttığı tek bir paylaşım bulunuyor. Bu paylaşımında "Play serisi ilginç bir ürün serisi ve ben de ilginç bir insanım" sözleri dikkat çekerken lansmanın çevrimiçi gerçekleşeceği bilgisi de burada yer alıyor.

Honor 30S'nin lansmanı esnasında söz alan Honor Müdürü Zhao Ming, Honor markasının; V, N, X ve Play olmak üzere 4 ana bant üzerinde ürün geliştirdiğini doğruladı. 9 Nisan tarihinde duyurulacak olan Play 4T'nin de içerisinde bulunduğu Play serisi, oyun odaklı özellikleri cihaza getirmesiyle genç kitleyi hedefliyor.