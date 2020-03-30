Huawei, Honor markalı yeni akıllı telefonu "30S"i duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda Honor 30S'in 7 Nisan itibarıyla satın alınabileceği ifade edildi.

Çinli teknoloji devi Huawei, Honor 30S olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu Çin'de düzenlediği bir etkinlikle resmen duyurdu. Uygun fiyatlı 5G destekli bir model olarak karşımıza çıkan cihaz, orta segmentte konumlandırılıyor.

Honor 30S, orta segment bir telefon ancak özellikle de işlemci gücü açısından dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazda kullanılan Kirin 820 5G işlemcisi, girdiği testlerde Snapdragon 855'ten daha iyi bir performans sunuyor. Bu yüzden Honor 30S için orta segment desek de aslında çok daha fazlasını sunduğunu söyleyebiliriz.

Karşınızda Honor 30S

Honor 30S, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LTPS LCD ekrana sahip. Tüketicilere 60 Hz ekran tazeleme hızı sunan telefon, ekranın sol üst kısmında da küçük bir delik içeriyor ve bu delikte 16 MP çözünürlüğündeki ön kamera yer alıyor. Cihazın parmak izi tarayıcısı, ekran yerine cihazın yan çerçevesine konumlandırılmış durumda.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Huawei, bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki derinlik kamerasını tercih etmiş durumda.

Honor 30S, Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1 ile çalışıyor. 8 GB RAM ile 128 GB ya da 256 GB depolama alanına sahip olan telefon, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve bu batarya 40 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Honor 30S teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, FHD+ çözünürlük, LTPS LCD

İşlemci: Kirin 820 5G

RAM: 8 GB

Dahili depolama: 128 GB, 256 GB

Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1

Batarya: 4.000 mAh, 40 Watt hızlı şarj desteği

Renkler: Siyah, beyaz, yeşil

Honor 30S fiyat

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Honor 30S, 7 Nisan itibarıyla Çinli tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Huawei, yeni telefonunun fiyatını ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan versiyon için 338 dolar (yaklaşık 2.220 TL + vergiler), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan versiyon için de 380 dolar (yaklaşık 2.500 TL + vergiler) olarak açıkladı.