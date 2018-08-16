Honor 8X, Küçük Bir Çentik ve Büyük Bir Ekranla Gelebilir

Son yılların yükselen ve rağbet edilen firmalarından olan Huawei, çıkardığı cihazlar ile ilgimizi çekmeyi başarıyor. Bu noktada firmanın yeni telefonu Honor 8X ait bir fotoğraf yayınladı.

Geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürülen ve kısa bir süre sonra aranılan bir cihaz durumuna gelen Honor 7X, uygun fiyatlı cihazlar arasında iyi denebilecek özelliklere sahipti. Ancak firma, 250 dolarlık fiyat etiketine sahip cihazının bir üst modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Benzer şekilde düşük fiyatlı olacağı tahmin edilen Honor 8X'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı.

Çentikli modelleri ile yükselen bir ivme yakalayan ve sevilen Huawei, Honor 8X cihazında da bu özelliği kullanacak. Cihazın arkası için seçimini parlak bir kasa kullanmaktan yana yapan Huawei, bununla daha zengin bir görünüm elde etmiş diyebiliriz. Buna ek olarak, cihazın arka tarafında 2 adet kamera olmuş olması da gözlerden kaçmıyor. Ancak bu konu hakkında net bir bilgi olmamakla beraber; arkada 16MP+12MP, önde ise 8MP selfie kamerasına yer verileceği düşünülüyor.

Teknik özellikler kesinleşmemiş olan cihazda Snapdragon 660 ve Snapdragon 636 yonga seti kullanılması bekleniyor. Öte yandan Oppo sürümüne çok benzeyen cihazın, 18.7: 9 oranı ile büyük bir ekran kullanacağı da ifade ediliyor. 177,57 x 86,24 x 8,13 mm ölçülerine sahip olduğu belirtilen ekranı ve 4,900 mAh’lık bataryası olacağı düşünülen cihaz, muhtemelen kullanıcılarına şarj sorunu yaşatmayacaktır. Kutudan çıktığında 8.1 Oreo yazılımına sahip olacak olan Honor 8X, 64GB depolama alanı ve 4 GB RAM’i ile de fiyatının hakkını verecektir.