Huawei Enjoy Max'in Görüntüleri Ortaya Çıktı

Huawei Enjoy Max ile ilgili son sızıntıları sizin için derledik.

Honor 8X Max, geçtiğimiz aylarda 7.12 inçlik ekranı ve üstündeki kocaman damla şeklindeki çentiğiyle bizi karşılamıştı. 1080 x 2244 çözünürlüğe sahip olan ekran aynı zamanda 18.7:9 gövde oranına sahip. Aldığınız modele göre telefon Snapdragon 636 ya da Snapdragon 660 ile birlikte geliyor.

Cihaz, 4 ya da 6 GB’lık RAM seçeneğinin yanı sıra 64 ya da 128 GB depolama alanı seçenekleriyle birlikte karşımıza çıkmıştı. Arkada çift; öndeyse tek kameraya ev sahipliği yapan cihaz, içerisinde 5000mAh bataryayı barındırıyor ve Android 8.1 sürümü ile kutusundan çıkıyor.

Son sızıntılara göre Huawei, bu cihazı Honor alt markasından ayırmayı hedefliyor. Bu durumda da Honor 8X Max, Huawei Enjoy Max olarak satışa sunulacak. Yeni bir aile olarak satışa sunulmak istenen telefon deri bir arka panele sahip olacak ve siyah, altın ve gümüş renk seçenekleriyle gelecek gibi görünüyor.

Huawei’nin özellikler hakkında bir değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda bir bilgi olmamasıyla birlikte fiyatı da şu an için merak konusu. Ancak şu an benzeri Honor 8X Max, Çin teknoloji marketlerinde 220 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Huawei Enjoy Max’ın da bu fiyat bandında olacağını öngörüyoruz.