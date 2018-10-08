Huawei Mate 20 Serisi Kulaklık Girişine Sahip Olacak mı?

Huawei Mate 20'nin kulaklık girişi olacak mı olmayacak mı tartışması, cihazların 16 Ekim'deki tanıtımına kadar sonuçlanmayacak gibi görünüyor. Ancak konu biraz da olsa kesinlik kazanmış olabilir.

Huawei'nin P serisinden sonraki en üst seviye cihazları olan Mate serisinin yeni üyeleri olan Mate 20 ve Mate 20 Pro, gelecek hafta salı günü tanıtılacak. İlk sızıntılardan beri farklı farklı söylentilere konu olan telefonlardaki 3.5mm'lik kulaklık girişi problemi ise bir cevaba ulaşmış olabilir.

Gelen görüntülerde görülebileceği üzere, Mate 20 bir kulaklık girişine sahip olacakken Mate 20 Pro 3.5mm'lik girişe yer vermeyecek. Aynı zamanda @rquandt isimli Twitter kullanıcısı da Huawei Mate 20 Pro'nun kılıflarına yakından bakma şansını yakalamış ve telefonun bir kulaklık girişine sahip olmayacağını onaylamıştı. Her iki telefonda da kızılötesi sensör bulunacak ve alt taraftaki delikler hoparlöre, USB-C girişine ve mikrofona ait olacak. Parmak izi okuyucusu ise Mate 20'nin arka tarafında yer alacak.

Mate 20'de Kirin 980 çipseti bulunacak ve cihazda 1080p çözünürlüğünde 6.53 inçlik bir LCD IPS ekran ile 4000 mAh'lik bir batarya yer alacak. Pro modeli ise 1440p kavisli OLED bir ekranla gelecek ve ekrana gömülü parmak izi okuma teknolojisine sahip olacak.