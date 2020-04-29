Huawei’nin alt markası olan Honor, Rusya’da sessiz sedasız üç akıllı telefon modelini duyurdu. Şirketin duyurduğu telefonlar orta segment ve giriş segmentinde konumlandırılabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, Rusya’da Honor 9A, Honor 9C ve Honor 9S modellerini sessiz sedasız bir şekilde duyurdu. Şirketin duyurduğu bu üç yeni model, orta segment ve giriş segmenti cihazlar olarak nitelendiriliyor.

Bu üç modelden Honor 9C; 48 MP’lik üç arka kameraya, 4.000 mAh bataryaya ve Kirin 710 yonga setine sahip olup üçlü arasındaki en pahalı model olarak tanıtıldı. Honor 9S’de 8 MP tek kamera, Android 10 ve 5,45 inç ekran bulunuyor. Honor 9A modeliyse gücünü MediaTek MT6762R'den alıyor.

Honor 9A nasıl bir telefon?

Honor 9A, 6,3 inçlik HD+ bir ekrana sahip ve ekranda selfie kamerasına ev sahipliği yapacak bir çentik bulunuyor. 3 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama alanıyla gelecek cihaz, gücünü MediaTek MT6762R işlemciden alıyor. Cihazda Android 10 temelli Magic UI 3.1.1 arayüzü bulunuyor. Google Play yerineyse App Gallery kullanıyor.

Telefonun arka tarafında üç kamera bulunuyor. Bunlar; sırasıyla 13 MP ana sensör, 5 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü. Ön taraftaysa 8 MP’lik selfie kamerası var. 5.000 mAh değerinde bataryaya sahip olan cihazın arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor.

Honor 9A özellikleri:

Ekran: 6,3 inç HD+

6,3 inç HD+ RAM: 3 GB

3 GB Dâhili Depolama: 64 GB

64 GB İşlemci: MediaTek MT6762R

MediaTek MT6762R İşletim Sistemi: Android 10 temelli Magic UI 3.1.1

Android 10 temelli Magic UI 3.1.1 Arka Kamera: 13 MP ana sensör + 5 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü

13 MP ana sensör + 5 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

Honor 9A fiyatı:

10.990 ruble (vergisiz 1.044 TL)

Honor 9C nasıl bir telefon?

Honor 9C, 6,39 inçlik IPS LCD HD+ bir ekrana sahip ve telefonun sol üst köşesinde bir çentik bulunuyor. Telefonun ekran gövde oranıysa %90. Gücünü Kirin 710 işlemciden alan telefon, 4 GB RAM’e ve 64 GB dâhili depolama alanına sahip şekilde kutusundan çıkıyor. Tıpkı 9A modelinde olduğu gibi Android 10 temelli Magic UI 3.1.1 arayüzü yer alan cihazda Google Play yerine App Gallery kullanıyor.

Telefonun arka tarafında üç kamera bulunuyor. Bunlar; sırasıyla 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü. Telefonun ön tarafında 8 MP'lik bir kamera yer alırken cihazda 4.000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor.

Honor 9C özellikleri:

Ekran: 6,39 inç IPS LCD HD+

6,39 inç IPS LCD HD+ RAM: 4 GB

4 GB Dâhili Depolama: 64 GB

64 GB İşlemci: Kirin 710

Kirin 710 İşletim Sistemi: Android 10 temelli Magic UI 3.1.1

Android 10 temelli Magic UI 3.1.1 Arka Kamera: 48 MP ana sensör + 8 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP derinlik sensörü

48 MP ana sensör + 8 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 4.000 mAh

Honor 9C fiyatı:

​12.990 ruble (vergisiz 1.234 TL)

Honor 9S nasıl bir telefon?

Honor 9S, 5,45 inç IPS LCD HD+ bir ekrana sahip. Ayrıca ekranın alt ve üst tarafında çerçeveler bulunuyor. 2 GB RAM ve 32 GB dâhili depolama alanıyla gelen model, gücünü MediaTek MT6762 işlemciden alıyor. Honor 9S, Android 10 temelli Magic UI 3.1 arayüzünü kullanıyor. Arka tarafta 8 MP’lik kameraya sahip olan telefonun ön tarafında da 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Telefon, 3.020 mAh bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.

Honor 9S özellikleri:

Ekran: 5,45 inç IPS LCD HD+

5,45 inç IPS LCD HD+ RAM: 2 GB

2 GB Dâhili Depolama: 32 GB

32 GB İşlemci: MediaTek MT6762

MediaTek MT6762 İşletim Sistemi: Android 10 temelli Magic UI 3.1

Android 10 temelli Magic UI 3.1 Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 3.020 mAh

Honor 9S fiyatı: