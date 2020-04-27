Honor X10'un Yanarlı Dönerli Tasarımı Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei’in alt markası olan Honor’un mayıs ayında piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı telefonu Honor X10, Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıktı. Çentiksiz bir ekrana sahip olduğu görülen cihaz, Samsung Galaxy S20 serisi gibi dikdörtgen formunda bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Huawei’in genç tüketicilere yönelik alt markası Honor, merakla beklenen yeni modeli Honor X10’u mayıs ayında gün yüzüne çıkaracak. Geçtiğimiz gün konuşan Honor'ın Başkanı Zhao Ming, telefonunun beklendiği gibi Honor 10X değil, Honor X10 olarak adlandırılacağını açıklamıştı.

İsim sizi yanıltmasın; Honor X10, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Honor 9X’in doğrudan halefi olacak. Henüz doğrulanmamış olsa da Çinli şirketin, yakın zaman sonra çıkacak Redmi 10X ile karıştırılmasını önleme amacıyla telefonun ismini değiştirmiş olabileceği söyleniyor. Honor X10 ve X10 Pro şeklinde iki cihazdan oluşması beklenen yeni X serisi, bugün itibarıyla TEL-AN00 ve TEL-AN00a model numaraları ile Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıktı.

TENAA kayıtları, Honor X10'un tasarımını gözler önüne serdi

TENAA'daki Honor X10 görüntüleri, cihazın ön ve arka tasarımlarını gözler önüne seriyor. Çentiksiz bir ekrana sahip olduğu görünen Honor X10, muhtemelen selefi Honor 9X gibi bir pop-up selfie kamera ile donatılmış durumda.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Honor 9X, 163,5 x 77,3 x 8,8 mm boyutlarındaydı. Buna karşılık Honor X10, 163.7 x 76.5 x 88mm ölçülerinde gelecek. Honor 9X, 6.59 inç IPS LCD ekrana sahipken, halefi Honor X10 ise 6.63 inçlik bir panel sunacak. Bu ekranın 120Hz yenileme hızını destekleyeceği öne sürülüyor.

Honor X10'da 22,5W hızlı şarjı destekleyen 4.200mAh gücünde bir batarya olacak

Honor 9X’te, sadece 10W hızlı şarjı destekleyen 4.000mAh gücünde bir batarya bulunuyordu. TENAA kayıtlarına göre Honor X10’un kapağının altında ise 22,5W hızlı şarj destekli 4.200mAh'lık bir pil olacak.

Honor X10'un arka tarafında, içinde dört lens ve bir LED flaş bulunan dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın yanında ise fiziksel bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Henüz teyite muhtaç olsa da, Honor X10’in Huawei imzalı Kirin 820 5G yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Honor X10 hakkında her şeyi, mayıs ayında düzenlenecek lansmanda öğreneceğiz. O zamana kadar yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.