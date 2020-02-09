Geçtiğimiz günlerde V30 Lite adında bir model için sertifika alan Honor, bugün yeni bir akıllı telefonla karşımıza çıktı. Honor 9X Lite olarak isimlendirildiği görülen cihaz, ilk izlenimlere göre fotoğraf anlamında iddialı olacak.

Huawei şirketinin alt firması olan Honor, 2020 yılına hızlı bir giriş yaparak MagicWatch 2 Limited Edition'ı tanıtmış, ardındansa V30 Lite adında bir model için sertifika almıştı. Şirketin yeni hedefininse yine bir akıllı telefon olduğu düşünülüyor. Bugün ortaya çıkan bir tanıtım posteri de bu iddiayı doğruluyor.

2019 yılının temmuz ayında 9X ve 9X Pro modelleriyle karşımıza çıkan Honor, paylaşılan postere göre bu seriye yeni bir cihaz ekleyecek. 9X Lite olarak isimlendirilecek model, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan V30 Lite'ın tasarımını da andırıyor. Posterde yer alan slogana bakılırsa Honor 9X Lite, özellikle fotoğraf konusunda iddialı olacak.

İşte Honor 9X Lite'ı ortaya çıkaran tanıtım posteri:

Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde olduğu anlaşılan Honor 9X Lite'ın ikinci kamerasınınsa derinlik sensörü olduğu düşünülüyor. Dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan telefonda kameraların altında bir de flaş bulunuyor.

JSN-L21, JSN-L22 ve JSN-L23 model numaralarıyla listelenen Honor 9X Lite'ın en önemli özelliğiyse Google Play sertifikalarına sahip olması olacak. Bilindiği üzere Huawei ile ABD arasındaki ticaret savaşından Honor da etkilenmiş ve firmanın yeni telefonlarında Google servisleri yer almamıştı.

Honor 9X serisinin üyelerinden biri olacak olan 9X Lite'ın da önceki cihazlar gibi HiSilicon Kirin 710F yonga setini kullanacağı düşünülüyor. Bu da cihazın Google Play sertifikalarını kullanabilmesinin önünü açıyor. Honor 9X Lite hakkında şu an kesinleşen bilgiler bu kadar ancak telefon için bir duyuru olması durumunda anında sizlere aktarıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.