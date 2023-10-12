HONOR, Magic V2'nin daha ucuz bir versiyonu olan Magic VS2'yi tanıttı. Yeni katlanabilir telefon, ince tasarım ve dikkat çeken özelliklerle geldi.

Çin’in en iyi yükselen markaları arasında gösterilen HONOR, katlanabilir telefonlar konusunda da iddialı. Teknoloji devi, geçtiğimiz ay Magic V2 isimli ultra ince katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Ayrıca Magic V Purse isimli telefonu da yakın zamanda bizlerle buluşturmuştu. Şirket, şimdi de bir başka katlanabilir telefon olan Magic VS2’yi tanıttı.

HONOR’un son birkaç ayda tanıttığı üçüncü katlanabilir telefon olan Magic VS2, isminden de anlayabileceğiniz gibi şirketin Magic V serisine dahil oldu. Cihaz, geçtiğimiz yıl çıkan Magic VS’nin halefi olarak geliyor.

Karşınızda HONOR Magic VS2

Firmanın amiral gemisi katlanabilir telefonunun (Magic V2) daha ucuz bir versiyonu olan Magic VS2, diğerleri gibi dikkat çekici bir tasarıma ve inceliğe sahip. Cihazın inceliği, 10,7 mm olarak açıklandı. Geçen ay tanıtılan Magic V2’de ise bu oran 9,9 mm’ydi. Bunların yanı sıra 229 gramla V2’den daha hafif olduğunu belirtelim. V2’nin ağırlığı 231 gramdı.

Delikli ekran tasarımıyla gelen telefon, 7,92 inçlik katlanabilir ekran ve 6,43 inçlik dış ekranla geliyor. LTPO OLED ve 120 Hz yenileme hızını da ekranlarda görüyoruz. Ayrıca 2.500 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteğini de telefonda görüyoruz.

Kamera tarafına geldiğimizde arka kısımda üçlü kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Burada 50 MP ana, 20 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Önde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Magic VS2, Snapdragon 8 Gen 2’yle gelen V2’den farklı bir işlemciye sahip. Cihaza Gen 2’den bir önceki nesil olan Snapdragon Gen 1 yonga setini eklemiş. Bu işlemci de 12/16 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolamada ise 256/512 GB olmak üzere iki opsiyon bulunacak.

Telefon, 66W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh bataryayla gelecek. Kutudan ise Android 13 tabanlı MagicOS 7.2’yle çıkacak.

HONOR Magic VS2 teknik özellikleri

Ekran 7,92 inç LTPO OLED 120 Hz

6,43 inç LTPO OLED 120 Hz İşlemci Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12/16 GB Depolama 256/512 G Arka Kamera 50 MP ana (f/1,9), 20 MP telefoto (f/2,4), 12 MP ultra geniş (f/2,2) Ön Kamera 16 MP (f/2,2) Batarya 5000 mAh (66W) İşletim Sistemi MagicOS 7.2 (Android 13 tabanlı)

HONOR Magic VS2 fiyatı

HONOR Magic VS2, bugün Çin’de çıkış yaptı. 12/256 GB’lık versiyonun fiyatı 6.999 yuan (958 dolar), 16/512 GB’lığınki ise 7.699 yuan (1.054 dolar) olarak açıklandı. Telefonun Çin dışında satılıp satılmayacağı konusunda bir bilgi yok.