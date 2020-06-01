Honor Play 4 Pro Ateş Ölçer Özelliği Böyle Çalışacak (Video)

Honor'un önümüzdeki günlerde duyuracağı yeni akıllı telefonlardan olan Honor Play 4 Pro, etraftaki nesnelerin sıcaklıklarını ölçebilecek bir sensöre sahip olacak. Akıllı telefonun Kızılötesi (IR) Sıcaklık Sensörü olarak isimlendirilen sensörüyle vücut sıcaklığı da ölçülebilecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları Play 4 serisini tanıtacak. Play 4 serisinin büyük kardeşi olacak Play 4 Pro, bir özelliği ile tüm rakiplerinin önüne geçmeyi vadediyor.

Honor Play 4 Pro, etraftaki nesnelerin sıcaklıklarını ölçebilecek bir sensöre sahip olacak. Kızılötesi (IR) Sıcaklık Sensörü olarak isimlendirilen bu sensör insan, hayvan ve diğer tüm nesnelerin sıcaklığının ölçülebilmesini sağlayacak.

Honor’un Play Serisi Ürün Yöneticisi Wei Xiaolong, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da Play 4 Pro’nun Kızılötesi Sıcaklık Sensörü’nün nasıl çalıştığını ve insanların sensörü nasıl kullanabileceğini gösteren bir video paylaştı.

Play 4 Pro’nun Kızılötesi Sıcaklık Sensörü’yle bir insanın vücut sıcaklığı ölçülmek istendiğinde telefonun arka kısmının kişinin alnına tutulması gerekiyor. Aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi sensör, kişinin vücut sıcaklığının çok kısa sürede ölçülmesini sağlıyor.

Yayınlanan videoda, Play 4 Pro’yla insanların vücut sıcaklığının ölçülmesinin yanında bir kedinin vücut sıcaklığı ve dondurmanın sıcaklığı da ölçülüyor. Play 4 Pro’nun Kızılötesi Sensörü, canlı ve nesnelerin yaydığı kızılötesi enerjiyi toplayarak sıcaklık ölçümü yapabiliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor’un Kızılötesi Sıcaklık Sensörü gibi dikkat çekici özelliklerle tüketicilerin karşısına çıkacak olan Play 4 serisinin iki akıllı telefonu Play 4 ve Play 4 Pro, 3 Haziran’da düzenlenecek lansmanla tanıtılacak.

Honor Play 4 Pro'nun Kızılötesi Sıcaklık Sensörü'nün yayınlanan videosu: