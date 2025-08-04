HONOR, Play 70 Plus ismini verdiği yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı. Cihaz, orta segmentte olmasına rağmen amiral gemisi modellerin önüne geçen bir bataryayla geliyor.

Piyasaya sürdüğü telefonlarıyla kullanıcılarını etkilemeyi başaran ve Türkiye’de de faaliyet gösteren HONOR, şimdi de yepyeni bir telefonla karşımıza çıktı. Çinli teknoloji devi, Play 70 Plus ismi verilen orta segmentteki 5G telefonunu tanıttı. Peki bu yeni telefon nasıl özellikler sunuyor?

HONOR Play 70 Plus modeli orta segmentte olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Bataryası burada en iyi özelliği diyebiliriz. Tasarımına gelecek olursak önde delikli ince çerçeveli bir ekran görüyoruz. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilmiş tekli kamera kurulumu mevcut.

HONOR Play 70 Plus neler sunuyor?

HONOR Play 70 Plus modeli, 6,77 inç boyutunda HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan LCD bir ekrana sahip. Parmak izi sensörü yan tarafa yerleştirilmiş. Ayrıca yanında yapay zekâ özelliklerine özel olarak eklenen ayrı bir tuş da bulunuyor. Bu tuşla, hafıza temizleme, parlaklığı ayarlama ve diğer özelliklere hızlıca erişebiliyorsunuz.

Telefon, Qualcomm’un orta segmentteki günlük kullanım için yeterli olacak işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3’ten güç alıyor. Bu işlemci, 8/12 GB’lık RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş. Cihazda IP65 suya ve toza dayanıklılık sunulduğunu belirtelim. Renk seçenekleri ise mav, siyah, pembe ve beyaz.

Kamera tarafına baktığımızda arkada 50 MP’lik tekli kamera görüyoruz. Bu kamerada, nesne kaldırma, görsel genişletme gibi yapay zekâ özellikleri sunulacak. Önde ise deliğe yerleştirilen 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Gelelim telefonun en dikkat çeken özelliğine. Cihazda 7000 mAh’lik 45W hızlı şarj destekli bir batarya var. Bu dev batarya ile 72 saat kitap dinleme, 23 saat video oynatma, 12 saat görüntülü arama gibi süreler sunulabilecek. Telefonun 60 aylık kullanımdan sonra bile pil konusunda iyi durumda kalacağı şirket tarafından vurgulanmış.

HONOR Play 70 Plus teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, HD+, 120 Hz, LCD İşlemci Snapdragon 6s Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) Ön kamera 5 MP (f/2.2) Batarya 7000 mAh (45W) İşletim sistemi Magic OS 9.0 (Android 15)

HONOR Play 70 Plus fiyatı