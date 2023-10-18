HONOR, yeni orta segment telefonu Play 8T'yi tanıttı. Bütçe dostu olacak cihaz, uygun fiyatına göre iyi özelliklerle geldi.

Yakın zamanda Play 50 Plus modelini bizlerle buluşturan HONOR, Play serisine bugün yepyeni bir cihaz daha ekledi. Çinli akıllı telefon devi, orta segment cihazlar arasında iddialı olacak telefonu Play 8T’yi tanıttı.

HONOR Play 8T, uygun fiyatıyla bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Düşük fiyatına rağmen kullanıcıları sevindirecek iyi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.

HONOR Play 8T, 50 MP kamera ve 6000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor

Play 8T, Play 50 Plus’ın biraz değiştirilmiş bir versiyonu. Cihazın arka tarafında ışık ve gölge efektlerine sahip dikkat çeken bir tasarımın yer aldığını görebiliyoruz. 90 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inçlik FHD+ LCD ekran telefonda yer alıyor. Maksimum parlaklığın ise 850 nit olduğu söyleniyor. Yan taraftaki güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucusunu da unutmayalım.

Telefon, Dimensity 6020’yle gelen kardeşinin aksine Dimensity 6080 işlemciden güç alıyor. 8’den 12 GB’a kadar çıkan LPDDR4x RAM seçenekleri ve 256 GB depolama da telefonla birlikte müşterilere sunuluyor. 8GB sanal RAM'le geldiğini de ekleyelim.

Kamera tarafına baktığımızda arkada ikili kamera kurulumunun yer aldığını görüyoruz. Burada f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü görüyoruz. Delikli ekran tasarımıyla gelen HONOR Play 8T’nin ön tarafında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bizi karşılıyor.

HONOR Play 8T, 35W hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh bataryaya sahip olacak. Şirket, cihazın tam şarjla 123 saat müzik çalma, 10 saat oyun oynama veya 55 saat konuşma sunabildiğini söylüyor. Kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.2’yle çıktığını da ekleyelim. Bunlar dışında ise micro SD yuvası, çift stereo hoparlör, çift SIM, 5G ve Bluetooth 5.1 gibi özelliklere de sahip.

HONOR Play 8T teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 90 Hz, FHD+ LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6080 RAM 8/12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 6000 mAh (35W) İşletim Sistemi MagicOS 7.2 (Android 13 tabanlı)

HONOR Play 8T fiyatı

8 GB + 256 GB 150 dolar 12 GB + 256 GB 170 dolar

HONOR Play 8T, siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle Çin’de satışa sunuldu. Diğer pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda maalesef henüz bir bilgi yok.