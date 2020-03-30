Huawei’nin alt markası olan Honor, 2020 model akıllı telefonları arasına bugün Honor Play 9A’yı da kattı. Honor, 5.000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Honor Play 9A’nın tek bir şarjla 3 gün kullanılabileceğini söylüyor.

Huawei’nin alt markası olan Honor, giriş seviyesi ve orta seviye telefonlar geliştirmeye ve duyurmaya devam ediyor. Honor, orta segment yeni telefonu Honor 30S ile birlikte Honor Play 9A akıllı telefonu ve FlyPods 3 kablosuz kulaklıklarını da duyurdu.

Honor Play 8A’nın devamcısı olan Play 9A, 6.3 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip durumda. Cihaz ayrıca, MediaTek Helio P35 yonga seti ve 4GB RAM’inden güç alıyor.

Tek bir RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkan Honor Play 9A’nın 64GB ve 128GB depolama alanı seçeneği bulunuyor. Telefonda depolama alanını artırmak için bir microSD kart tuvası da var.

Honor Play 9A, şarj süresi konusunda ise fazlasıyla iddialı. Honor, 10W şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli batarya ile Play 9A’nın tek bir şarjla üç gün boyunca kullanılabileceğini söylüyor.

Play 9A’nın arka tarafında dikdörtgen şeklinde ikili kamera modülü bulunuyor. Arka kamera sisteminin ana kamerası, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 13MP çözünürlüğünde. Play 9A’nın ana kamerasına 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. İki lensin ortasında ise LED flaş bulunuyor. Play 9A’nın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Çift SIM kart desteğine sahip olan Honor Play 9A’da bağlantı noktası olarak microUSB 2.0 ve kulaklık girişi için 3.5mm bağlantı bulunuyor. Play 9A, işletim sistemi tarafında ise Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1 ile kutusundan çıkacak.

Honor Play 9A’nın teknik özellikleri

Ekran: 6.3 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde ekran

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4GB RAM

Depolama: 64GB ve 128GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvası

Arka kamera: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP ana kamera, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü

Ön kamera: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP çözünürlüğünde ön kamera

Batarya: 10W şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli batarya

Bağlantı: microUSB 2.0 ve 3.5 mm bağlantı noktası

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1

Boyutlar: 159.1 mm x 74.1 mm x 9 mm

Ağırlık: 185 g

Honor Play 9A’nın fiyatı

Honor Play 9A’nın 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip seçeneği 127 dolar (yaklaşık 835 lira), 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Play 9A ise 170 dolar (yaklaşık 1115 lira) fiyatla satışa sunulacak. Siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak Honor Play 9A, 7 Nisan’da raflardaki yerini alacak.