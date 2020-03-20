Honor Play 9A'nın Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor Play 9A'nın tasarımına ve teknik özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Honor Play serisinin yeni akıllı telefonunun yine bütçe dostu ve orta seviye özelliklere sahip bir cihaz olarak gelmesi bekleniyor.

Honor, geçtiğimiz yıl bütçe dostu akıllı telefonunu Honor Play 8A'yı piyasaya sürdü ve şimdi de Honor Play 9A ile seriyi genişletmeyi planlıyor. Honor'un yeni telefonunun ilk render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Render görüntülerine göre Honor Play 9A parlak, renk geçişlerine sahip bir arka panele ve dikey olarak konumlandırılmış çift kameraya sahip olacak. Parmak izi tarayıcısı, kameraların çaprazında, orta kısımda yer alıyor. Ses açma/kapama ve güç düğmesi telefonun sağ tarafında bulunuyor.

Görüntülere dikkatlice bakıldığında, alt tarafta 3,5 mm ses jakı ve şarj bağlantı noktası görülüyor. Ön tarafta ise damla çentik içinde selfie kamerası yer alıyor. Ekran çerçeveleri, yeni nesil bir telefona göre oldukça kalın. Hatta bu kalınlık, ekranın alt kısmında daha da artıyor.

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ishan Agarwal, Honor Play 9A'nın FHD+ çözünürlüklü 6.3 inç IPS LCD ekranla geleceğini açıkladı. Cihazda MediaTek'in orta seviye Helio P35 işlemcisi ve 4GB RAM olacak. Telefon 64 GB ve 128 GB'lık iki depolama seçeneğiyle gelecek.

Telefonun arka tarafında 2 MP f/2.4 derinlik sensörü ile birlikte 13MP f/1.8 ana kamera bulunuyor. Ön taraftaki damla çentikte 8 MP f/2.0 selfie kamerası var. Honor Play 9A, standart 10W şarj desteğiyle birlikte 5.000 mAh gibi güçlü bir batarya sunacak ve kutusundan Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 ile çıkacak. Honor Play 9A'da Huawei ve ABD arasında devam eden problemler nedeniyle Google uygulamaları ve hizmetleri olmayacak.