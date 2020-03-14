Honor 30S'nin Yeni Render Görsellerii Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor’un bu sene içerisinde çıkarması beklenen cihazı 30S’nin görseli ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan görselde cihazın kamera tasarımının dikdörtgen olacağı görülüyor.

Akıllı telefon dünyasının devlerinden bir tanesi olmayı başaran Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası olan Honor, geçtiğimiz senenin eylül ayında 20S adını verdiği modelini kullanıcılarına sunmuştu. Şirketin, 20S’in varisi olan 30S’i de yakın bir süre içerisinde çıkartması bekleniyor.

Çinli teknoloji şirketi, 30S adını verdiği modeliyle ilgili herhangi bir detayı henüz açıklamadı. Ancak telefonun render görüntüsü, Çin’in en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Weibo’da ortaya çıktı. Ortaya çıkan görselde telefonun arka tarafında dikdörtgen bir kamera tasarımının yer aldığı görülüyor.

Honor 30S

Honor 30S’nin arka tarafında yer alacak olan kameraların nasıl konumlandırılacağı ortaya çıkmış olsa da cihazda kaç adet kamera bulunacağı tam olarak görülemiyor. Ancak 20S’in arka tarafında 3 kameranın yer almış olması, 30S’te de en az 3 kamera olacağı anlamına geliyor diyebiliriz.

Ortaya çıkan görselden görülebildiği kadarıyla parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafında yer alacak. 20S’te de benzer bir tasarıma gidilmiş olması sebebiyle bu tercihin çok da şaşırtıcı olmadığını söylemek gerekiyor.

Cihazın varlığına dair tek şey render görüntüsü de değil üstelik. Honor 30S’nin reklamının Çin’deki bir Sprite kutusunda yer aldığı da ortaya çıktı. Ayrıca şişede yer alan reklamda cihazın 5G desteğine sahip olacağı da görülebiliyor.

Cihazda yer alacak olan işlemcinin Kirin 820 olacağına dair bazı söylentiler bulunuyor. Ayrıca bu işlemcinin henüz duyurulmamış olan Honor 10X’te de kullanılacağı söylentileri bulunuyor. Cihazda 5G desteğinin yer alacak olması işlemci tarafında Kirin 990 kullanılması ihtimalini güçlendirse de orta segment bir cihaz için bu olasılığın biraz düşük olduğunu hatırlatmakta fayda var.