Honor Tablet X7 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor, daha çok günlük kullanıma odaklanan bütçe dostu yeni tablet modeli Tablet X7'yi duyurdu. Pek fazla dikkat çekici özelliği olmayan Honor Tablet X7, yine de online eğitim ve video konferans görüşmelerine destek sunuyor.

Huawei'den ayrılarak bağımsız bir teknoloji markası olarak ticari varlığını sürdüren Honor, en yeni bütçe dostu tablet modeli Honor Tablet X7'yi duyurdu. 8 inçlik bir ekrana sahip olan Honor Tablet X7, 4G desteği ve 5.100 mAh'lik bataryasıyla seviyesine göre standart diyebileceğimiz özellikler sunuyor.

Ne ince ne de kalın diyebileceğimiz ekran çerçevelerine sahip olan Honor Tablet X7, alüminyum gövdesi sayesinde çizilme ve darbelere karşı önemli derecede bir dayanıklılık sunuyor. 8 inç büyüklüğündeki ekranında HD+ çözünürlük sunan tablet, temel kullanım için yeterli ekran kalitesi sunsa da üst düzey bir oyun ve video deneyimi sunmayacaktır.

Gücünü MediaTek'in Helio P22T işlemcisinden alan Honor Tablet X7, kullanıcılara 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak bu depolama alanını yetersiz bulmanız halinde hafıza kartı ile artırabileceğinizi belirtelim. Arka tarafta 5 MP, ön tarafta ise 2 MP'lik bir kameraya sahip olan bütçe dostu tablet, bu sayede video konferans ve online ders gibi kullanımları da destekliyor.

Honor Tablet X7 özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Helio P22T GPU: IMG GE8320 650

: RAM : 3 GB

: 3 GB Depolama : 32 GB

: 32 GB Ekran : Boyut: 8 inç Çözünürlük: 1280 x 800 piksel HD+ Panel: LCD

: Arka Kamera : Ana Kamera: 5 MP, f/2.2

: Ön Kamera : 2 MP, f/2.4

: 2 MP, f/2.4 Batarya: Kapasite: 5.100 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 10W

İşletim Sitemi : OS: Android 10 Arayüz: Magic UI 4.0

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Tek bir mavi renk seçeneği ile satışa sunulan Honor Tablet X7, Wi-Fi versiyonu için 139 dolar, 4G destekli LTE versiyonu için ise 185 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.