Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un yeni akıllı telefonu Honor X10'un tüm özellikleri ortaya çıktı. Ön kamerasında kızaklı sistem kullanılacak olan cihaz, kamera performansıyla amiral gemilerine meydan okumayı vadediyor.

Huawei'nin alt markası olarak varlığını sürdüren Honor, fiyat/performans noktasında başarılı akıllı telefonları ile tanınıyor. Hedef kitlesi olarak gençleri seçen Honor, geliştirdiği tasarımlar ve yazılımlar ile gençlerin talep ettiği yeni teknolojileri akıllı telefonlarına entegre ediyor.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Honor 9X modelinin ses getirmesinin ardından serinin yeni modeli üzerinde çalışan Honor'un başındaki isim olan Honor Başkanı Ming, yeni cihazın beklendiği üzere 10X olarak değil, X10 olarak isimlendirileceğini duyurmuştu.

Honor X10

Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Honor X10, geçtiğimiz günlerde Çin'in sertifikasyon kurumu olan TENAA tarafından onaylanmış ve bazı teknik özellikleri açığa çıkmıştı. Bugün gerçekleşen bir güncelleme ile ise TENAA üzerindeki bilgilere eklemeler yapıldı ve cihazın tüm özellikleri ortaya çıktı.

Buna göre Honor X10'da parmak izi sensörü cihazın yan tarafında konumlandırırken ön kamera, kızaklı bir tasarıma sahip olacak. Çoğu akıllı telefondan farklı olarak hızlı şarj adaptörünün cihazla beraber kutusunda gelmesi bekleniyor.

Honor'un yeni akıllı telefonunun arka tarafında yer alan üçlü kamera modülündeki ana kameranın Sony'ye ait IMX600 (RYYB) sensörü olduğu iddia ediliyor. Honor X10'un gücünü alacağı yonga seti olan Kirin 820'nin, amiral gemilerinde kullanılan Kirin 990 yonga seti ile aynı görüntü işleme ara birimine sahip olması, Honor X10 ile çekilecek fotoğrafların amiral gemisi akıllı telefonlarla yarışabilir düzeyde olacağına işaret ediyor.

Honor X10 teknik özellikleri

Ekran: 6,63 inç, çentiksiz, Full HD+, IPS LCD, 1080 x 2400 çözünürlüğünde, 20:9 en/boy oranında

6,63 inç, çentiksiz, Full HD+, IPS LCD, 1080 x 2400 çözünürlüğünde, 20:9 en/boy oranında İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 820 5G 2,3 GHz

8 çekirdekli Kirin 820 5G 2,3 GHz RAM: 4 GB, 6 GB veya 8 GB

4 GB, 6 GB veya 8 GB Depolama: 64 GB, 128 GB ve 256 GB (microSD kart destekli)

64 GB, 128 GB ve 256 GB (microSD kart destekli) Arka Kamera: 40 MP ana kamera + 8 MP + 2 MP

40 MP ana kamera + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP çözünürlüğünde kızaklı kamera

16 MP çözünürlüğünde kızaklı kamera Batarya: 4,200 mAh (22,5 W hızlı şarj destekli)

4,200 mAh (22,5 W hızlı şarj destekli) İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Işık Hızı Gümüş, Yarış Mavisi, Yanan Turuncu ve Speed ​​Probe Black

Işık Hızı Gümüş, Yarış Mavisi, Yanan Turuncu ve Speed ​​Probe Black Boyutlar: 163,7 x 76,5 x 8,8 mm

163,7 x 76,5 x 8,8 mm Ağırlık: 203 gram

Honor X10'un 2020'nin mayıs ayında tanıtılacağı bilinse de ne yazık ki lansman için net bir tarih bulunmuyor. Cihazın fiyatı hakkındaki söylentiler, Honor X10'un 250-350 dolar fiyat aralığından raflardaki yerini alacağını gösteriyor.