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8.100 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR X7e Plus Tanıtıldı

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HONOR, 8.100 mAh kapasitede dev bataryaya sahip X7e Plus isimli telefonunu resmen tanıttı.

8.100 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR X7e Plus Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uygun fiyata çok üst düzey özellikler sunan telefonlarıyla tanıdığımız, ülkemizde de ilgi gören bir marka olan HONOR, yeni cihazlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, X7e Plus ismi verilen yepyeni bir telefon tanıttı.

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HONOR X7e Plus 5G modeli, bütçe dostu bir fiyata büyük batarya, gelişmiş ekran gibi özelliklerle geliyor. Telefonun ön tarafında delikli ekran tasarımı kullanılırken arka tarafında sol üste yerleştirilen kamera kurulumu görüyoruz.

İçerikten Görseller

8.100 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR X7e Plus Tanıtıldı
honoare

HONOR X7e Plus teknik özellikleri

honoare
Ekran 6,87 inç, 120 Hz, 720x1592, LCD
İşlemci Snapdragon 4 Gen 4
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + yardımcı sensör
Ön kamera 5 MP
Batarya 8.100 mAh
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Cihazda 6,87 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve 720x1592 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran var. Günlük performans için gayet yeterli olacak Snapdragon 4 Gen 4 işlemci, 8 GB RAM gibi özelliklere sahip telefon, 50 MP ana kamerayla geliyor. En dikkat çekici kısmı olan bataryası ise 8100 mAh kapasiteye sahip.

HONOR X7e Plus modeli, 6 GB + 128 GB versiyonunda 275 dolar, 8 GB + 256 GB versiyonunda ise 300 dolarlık fiyat ile satışa sunuldu.

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