Hostesler, neden uçuş öncesi tüm yolcuları kapıda tek tek selamlıyor? Bu davranışın altında basit ama önemli bir detay yatıyor…

Uçağa bindiğiniz zaman muhakkak fark etmişsinizdir, kabin ekibi giriş kapısında bekler ve tüm yolcular yerine geçene kadar tek tek hepsini selamlar.

Peki bu davranışı yapmalarının altında yatan sebepler ne?

Havacılık kuralları, olabilecek tüm tehlike olasılıklarına karşı hazırlanmış.

Bu nedenle uçuş öncesi yapılan kontrollerden, uçuş sırasında izlenen prosedürlere tüm detaylara çok önem verilmiş. Hatta ilk başta bazı kurallar gereksiz gibi görünse bile biraz araştırınca aslında ne kadar mantıklı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu noktada pilotlar ve teknik kısım dışında hosteslere de büyük görevler düşüyor.

Çoğu insan hosteslerin onları kapıda karşılamasını sadece sıcak bir yaklaşım olarak görüyor.

Tabii ki bu da kapıda selamlamalarının sebeplerinden biri. Yolcuların uçağa ilk adımlarında hoş bir izlenim verip, seyahat deneyimlerini olumlu bir şekilde başlatmayı amaçlıyorlar.

Aynı zamanda bu sıcak karşılama, yolculara güven hissi de aşılıyor. Özellikle ilk defa uçağa binecek kişiler için bu çok önemli.

Ancak bunu yapmalarının önemli bir amacı daha var...

Hostesler, yolcuları kapıda selamlarken aynı zamanda onların fiziksel durumu ve davranışlarını da dikkatlice gözlemler. Yolcuların sergileyebilecekleri olağan dışı davranışlar, agresif tavırlar ya da aşırı stres hosteslerin gözetiminden geçer.

Böylece potansiyel risk taşıyan yolcuları belirleyebilirler ve uçuş öncesi gerekli önlemlerin alınmasını sağlarlar.

Peki siz bu detayı daha önce fark etmiş miydiniz?

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