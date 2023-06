Televizyon tarihinin en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olarak kabul edilen ve final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala pek çok seveni bulunan How I Met Your Mother dizisinin en sıkı hayranlarının bile bilmediği yapım öncesi ve çekimler sırasında yaşanan olaylara dair ilginç detaylar var.

2005 - 2014 yılları arasında CBS kanalında yayınlanan ve bugün Disney Plus dijital platformunda tüm bölümlerine ulaşabileceğiniz How I Met Your Mother dizisi, 8.3 IMDb puanı ile televizyon tarihinin en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. 2022 yılında yayınlanmaya başlayan yan hikayesi How I Met Your Father ile birlikte How I Met Your Mother yeniden gündeme geldi.

How I Met Your Mother dizisinde Ted, 2030 yılında çocuklarını karşısına alıyor ve anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatmaya başlıyor. Hikayenin devamında Ted, Marshall, Lily, Robin ve Barney isimli beş arkadaşın New York’ta yaşadıkları çılgın maceraları izliyoruz. Elbette bunlar yalnızca görünen kısım. Bir de How I Met Your Mother dizisinin yapım öncesinde ve yapım sırasında yaşanan olaylar var ki en sıkı hayranların bile bilmediği ilginç bilgilerle dolu.

Anlatıcı Ted Mosby’nin sesi, karakteri canlandıran oyuncunun sesi değil:

How I Met Your Mother dizisinde asıl anlatıcımız olan Ted Mosby, Josh Radnor tarafından canlandırılıyor. Ancak kendisi 20’li yaşların sonundayken anlatıcı olduğu yaş 52, bu nedenle ses daha yaşlı olmalı. Dizinin ilk bölümünden itibaren anlatıcı yaşlı Ted seslendirmesi, usta oyuncu Bob Saget tarafından yapıldı. Full House dizisi ile dünya çapında sayısız hayrana sahip olan Bob Saget, maalesef 9 Ocak 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı.

How I Met Your Mother dizisinin bütün sahneleri dev bir stüdyoda çekildi:

Evet hayranlar için üzücü bir durum ancak beş arkadaşın New York sokaklarında yaşadıkları maceraların hiçbiri gerçekten de o sokaklarda çekilmedi. Hatta New York’da bile çekilmedi. How I Met Your Mother dizisinin tüm sahneleri Los Angeles’ta kurulmuş olan büyük bir stüdyoda çekildi.

Barney ve Robin rolleri için düşünülen isimler bambaşkaydı:

Dizinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Barney Stinson rolü için ilk olarak The Big Bang Theory dizisinin Sheldon’ı Jim Parsons düşünülmüştü, hatta oyuncu seçmelere bile katıldı ama neyse ki rolü Neil Patrick Harris aldı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda Parsons bile rolün Harris’e daha uygun olduğunu söylemiştir.

Dizinin bazen izleyenleri sinir eden karakteri Robin Scherbatsky için ise ilk düşünülen isim, Party of Five ve Ghost Whisperer dizileriyle tanıdığımız oyuncu Jennifer Love Hewitt’ti. Fakat Hewitt bu teklifi reddetti ve Robin, tıpkı karakter gibi Kanadalı olan Cobie Smulders tarafından canlandırıldı. İyi ki de öyle oldu.

Britney Spears olmasa dizi yayından kaldırılacaktı:

How I Met Your Mother dizisi üçüncü sezona başladığında işler pek yolunda gitmiyordu çünkü reytingler giderek düşüyordu. Hatta dizinin iptal fısıltılar bile dolaşır olmuştu. Derken 13. bölüm yayınlandı ve karşımıza Ted’i düğün günü terk eden alçak Stella’nın asistanı rolünde Britney Spears çıktı. Britney Spears’ın tam da yıldızının en parlak olduğu dönemde konuk oyuncu olarak diziye katılması reytinglerin giderek yükselmesini sağladı.

Dizide gerçek bir evlenme teklifi oldu:

İkinci sezonun final bölümünü hatırlarsınız. Robin ve Ted birliktedir. Robin’in şampanyasından bir yüzük çıkar, evlenme teklifi aldığını düşünerek deliye döner ama Ted onun yapmadığını söyler. Arkadan bir abi gelir, yüzüğü alır ve sevgilisine evlenme teklifi eder. İşte bu abimiz Timothy Russo, sevgilisinin en sevdiği dizide bir figüranlık ayarladığını söyleyerek onu kandırdı ve Jana Rugan’a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Yani ikili o gün gerçekten de nişanlandı.

Ted, hikayeyi anlatırken Barney’yi pislik biri gibi gösterdi:

Bu aslında bir hayran teorisi ancak daha sonra Neil Patrick Harris tarafından da mantıklı bulunmuştur. How I Met Your Mother dizisinin hikayesini baştan sonra Ted’in ağzından çocuklarına anlatırken izliyoruz. Yani Ted ne derse o. Fakat dizinin sonunda anlıyoruz ki Ted’in tek amacı Robin’e yeniden yürümek ve çocukların buna ısınmasını sağlamak. İyi ama Barney onun en yakın arkadaşlarından bir tanesi, Robin ise onun eski karısı; nasıl olacak?

İşte bu hayran teorisine göre Ted bilerek Barney’yi olduğundan çok daha çapkın, umursamaz, duygusuz bir adam olarak anlattı. Böylece çocukları en yakın arkadaşının karısına aşık olduğu için onu daha az yargılayacaklardı. Yani sevgili okuyucu, belki de Barney Stinson o kadar da sosyopat bir tip olmayabilir.

Barney’nin sihir numaraları Harris sayesinde karaktere eklendi:

Dizinin ilk zamanlarına bakarsanız Barney Stinson öyle çok da sihirle arası olan birine benzemiyor. Fakat dizi ilerledikçe Barney’nin hem geçmişinde hem o günlerde sık sık sihir numaraları yaptığını görüyoruz. Bunu sağlayan, karakteri canlandıran oyuncu Neil Patrick Harris’tir. Harris çocuklar için sihir kitabı yazacak kadar çok sihir dünyasını sevdiği için rol ile iyice içli dışlı olduktan sonra karakterin sihir numaraları yapmasının daha keyifli olacağı yönünde yazarları ikna etmiştir.

Dizide gördüğünüz kitapları gerçekten alıp okumanız mümkün:

How I Met Your Mother dizisinde özellikle Barney Stinson tarafından dillendirilen iki kitap var; The Playbook ve The Bro Code. The Playbook Barney’nin kız tavlama kitabı, The Bro Code ise kadim kardeşler tarafından yazılmış bir tür kutsal kitap değil tabii ki onu da Barney yazdı. Bu iki kitap gerçekten basıldı, ufak bir arama yaparak bulup satın alabilirsiniz. Kuralların güncellendiği bir de Bro On The Go kitabı var.

Dizi kendi kendine spoiler yayınladı:

Yıllar boyunca beklediğimiz anne en sonunda 8. sezonun final bölümünde ortaya çıktı. How I Met Your Mother dizisinde görüp görebileceğimiz en büyük sürpriz olan anne, bizzat dizinin kendisi tarafından spoiler edildi. Dizinin o bölümü yayınlandıktan sonra birkaç dakika sonra How I Met Your Mother Resmi Facebook hesabı annenin fotoğrafını paylaştı. İyi ama herkes diziyi canlı izlemiyor ki! O dönem yedikleri küfürün haddi hesabı yok.

Televizyon tarihinin en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olarak kabul edilen How I Met Your Mother hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç bilgilerden bahsettik. Buyrun tekrar tartışalım, How I Met Your Mother finali pek olmadı değil mi ya?