Günümüzde araç sahibi olmak büyük bir kolaylık sağlasa da bazı araçlar kronik sorunları nedeniyle tam bir baş ağrısı sebebi. Beklenmedik masraflar, güvenlik sorunları derken bazen hangi araca güveneceğimiz konusunda kararsız kalıyoruz. Hangi aracın hangi sorunu olduğunu bilerek satın alma yapmak istemez misiniz?

Cevabınızın “evet” olduğunu düşünerek geniş çapta bilinen araç modellerinin kronik sorunlarını derledik.

Bu sayede beğendiğiniz veya almayı düşündüğünüz modellerin biraz teknik detaylarına da hakim olabilirsiniz.

Peugeot 308

2014-2015’de çıkarılmış Peugeot 308 modellerde, torsiyon ve travers sorunları yaygın olarak görülenler arasında. Eğer yetkili servise giderseniz parça değişimi ücretsiz olarak yapılıyor ancak işçilik sizden. Yani adamlar sorunu kabul etse bile her şey bedava değil. Ayrıca ısıtma ve soğutma sistemleri de sorunlu.

Peugeot 206

Zamanının en sevilen arabalarından biri olsa da Peugeot 206’nın da kronik sorunları vardı. Hâlâ aklınız ondaysa ve ikinci el almayı düşünüyorsanız debriyaj teli kopması, ön takımların arızalanması, şarj dinamosu, kilometre sayacı gibi bazı vazgeçilmez sorunları bilmenizde fayda var.

Peugeot 307

Hazır Peugeot arabalardan devam ediyorken 307 de kronikler arasına ekleyebiliriz. Şanzıman ve sinyal kolu arızası, bu model araçlarda sıklıkla görebileceğiniz bir sorun. Ufak da olsa sigorta problemleri ve şoför paspası altına antifiriz sızması da Peugeot 307 kronik sorunları arasında.

Alfa Romeo 147

Bu seferki aracımızda yok yok. Alfa Romeo 147 sorunları arasında motorun yağ yakmasından tutun da kapı gıcırtısına kadar pek çok şey var. Ön takımları hassas olan aracın, elektrik sıkıntıları da gösterdiği biliniyor. Fren disklerinin çabuk aşınması, LPG takılmış araçlarda rölanti arızası ve sık sık stop etme de diğer kronik sorunlar arasında.

Alfa Romeo 156

Alfa Romeo’dan devam. Bu modeldeki en büyük sorun varyatör olarak karşımıza çıkıyor. Buji sorunları, elektrik arızaları, far sistemi arızaları, aks vurması ve benzin kokusu gibi sorunlar mevcut.

Audi A3

Yağ yakma ve şanzıman sorunları birçok Audi A3’te görünenlerden. Sinyallerin kısa süreli yanması ve camların gıcırdaması, bu modelde görebileceğiniz diğer sorunlardan.

Audi A4

Ön cam tahliye kanallarının tıkanması ve polen filtreleri sebebiyle araç içerisine su girmesi Audi A4’lerde karşılaşabileceğiniz sorunlar. Tavan döşemesi sarkması, bobin ve ateşleme modülü arızaları, sert direksiyon çevirme esnasında titreme ise Audi A4 kronik sorunları.

Land Rover Discovery Sport

En çok arıza yapan araçlar arasında yer alan Land Rover Discovery Sport, aks ve süspansiyon sorunlarının sıklıkla yaşanması sebebiyle kullanıcıları mutsuz ediyor. Elektrik sistemindeki arızalar ise bu modelde görebileceklerimizden biri.

Nissan Qashqai

Özellikle dizel modellerinde görebileceğiniz kronik sorunlardan biri, aks ve süspansiyon. Elektrik arızaları ise yine bu araçta da karşımıza çıkıyor.

Mercedes-Benz C-Class

Tanınmış olduğu kadar kronik sorunları da olan bir diğer modelimiz ise Mercedes’ten geliyor. Yüksek oranda karşılaşılan sorunda başı, elektrik sistemleri çekiyor. Isıtma ve soğutma sistemi de kronik sorunlar arasında yer alırken motor arızasını bu araçta görebilirsiniz.

Opel Astra

Şanzıman sorunu deyince Opel Astra’yı eklemeden olmaz. Kilometre arttıkça yanmış debriyajlar ve alternatör bu modelin kronik sorunlarından sadece bazıları.

BMW 3 Serisi

Kronik sorunlardan bazıları var ki sahiplerinin sadece canını değil cebini de sıkıyor. BMW 3 Serisi araçlarda turboşarj sorunu bunlardan biri. Hayal kırıklığı yaratmakla kalmayıp güvenliği de tehlike atan bir diğer sorun ise frenler. Şanzıman sorunu ise yine bu modelde de karşımıza çıkıyor.

Elbette sizin de deneyimlediğiniz ve çevrenizde duyduğunuz kronik sorunlar vardır. Eğer öyleyse yorumlara bekliyoruz.

Araba alırken veya kullanırken dikkat etmeniz gerekenler: