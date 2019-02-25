HTC, Dünyanın İlk 5G Özellikli Mobil Smart Hub'ını Duyurdu

HTC, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan yeni cihazı HTC 5G Hub'ı duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu cihaz hem evde hem ofis ortamında rahatlıkla kullanılabilecek ve sorunsuz bir 4K video deneyimi, düşük gecikme hızlarında oyun ve 5G mobil erişim noktası sunacak.

Toplamda 20 kullanıcıya kadar destek veren mobil erişim noktasının yanı sıra HTC 5G Hub, kullanıcılara 5G özelliğini birçok farklı cihazda ve yüksek hızlarda sunmayı vadediyor. 5 inçlik dokunmatik HD ekranla gelecek olan cihazda Vive Focus headset'i için kullanılacak içeriklerin, bulut sistemiyle yansıtılması sağlanacak. Bu da yeni dönemde sanal gerçeklik gözlükleri için bilgisayarlara olan ihtiyacın sıfırlanması anlamına geliyor.

Bu cihaza henüz ülkemizdeki fiyatlar ve teknolojinin bulunduğu noktayı hesaba katarsak vazgeçilmez olarak bakamayacağız belki de, fakat gelecekte bu cihaz Wi-Fi modemlerin yerini alabilecek ve gereksiz kabloları da ortadan kaldırabilecek kadar güçlü. Snapdragon 855 yonga setine sahip olan üründe ayrıca Snapdragon X50 5G modem bulunuyor. Ürün, kutudan Android 9.0 Pie ve 7660 mAh'lık batarya ile çıkacak.

Henüz fiyat bilgisi paylaşılmasa da bir miktar tuzlu olacağını ve ilk etapta geleceği ülkeler arasında Türkiye'nin bulunmadığını belirtelim.

HTC'nin patronu Cher Wang, cihazla ilgili şunları söylüyor:

''HTC, piyasaya dünyanın ilk 5G mobil smart hub'ını sunmanın gururunu yaşıyor. 5G, hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklikte taşları yeniden dağıtacak bir teknoloji ve 5G Hub ile birlikte cihazlarımızın ve Vive'ın vizyonu daha da artacak.''