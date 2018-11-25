HTC, 'Vive Cosmos' Adında Bir Marka Üzerinde Çalışıyor

Son olarak Vive Focus kulaklıklarını kullanıcılara sunan HTC, yeni bir marka üzerinde yoğunlaştı.

HTC'nin gerçekleştirdiği yeni bir marka tescili, şirketin başka hangi ürünlere yoğunlaşacağı konusunda kullanıcılarını meraklandırıyor. Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz günlerde EUIPO'da “Vive Cosmos” adında bir marka tescilledi.

HTC'nin bu yeni marka ile neye atıfta bulunduğu bilinmese de, araştırmacılar bu yeni markanın sanal gerçeklik ortamları ile ilgili olabileceğini düşünüyor. HTC'nin bu yeni markası, bilgisayar ortamlarında kullanılan el denetleyicilerinin yanı sıra, VR teknolojileri ile ilgili olabilir. Yapılan dedikodulara bakacak olursak HTC, Vive Pro'nun varisi yeni bir VR kulaklık setiyle karşımıza çıkabilir.

Kullanıcıların merak ettiği tek soru, "HTC'nin yakın zamanda piyasaya sürülen Vive kablosuz adaptörü gibi yeni bir Vive gelebilir mi?" Bunun cevabı olarak da bildiğimiz tek bir şey var: Vive Cosmos markası her ne olursa olsun, önümüzdeki yıl içinde karşımıza çıkacak.