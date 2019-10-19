5G teknolojileri konusunda dünyada akla gelen ilk firmalardan olan Huawei’nin ABD ile arasındaki sorunlar henüz çözülmüş değil. Ancak şirket yöneticisinin yaptığı açıklamalara göre bazı ABD’li şirketler 5G teknolojileri konusunda Huawei ile iletişim halindeler.

Huawei yöneticisi cuma günü Reuters’e yaptığı açıklamada kara listede olan Çinli telekom ekipmanları devi Huawei’nin, bazı ABD’li telekom şirketleriyle 5G ağ teknolojisi lisanslama konusunda başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Şirketin kıdemli başkan yardımcısı ve kurul başkanı Vincent Pang, bazı şirketlerin, uzun vadeli anlaşmalar veya tek seferlik transferler için ilgilerini belirttiklerini söyledi. Pang, “Bizimle iletişime geçen bazı firmalar var ancak her şeyi tamamen sonuca erdirmek için daha uzun bir yol var” dedi ve konuşmaların son bir iki haftada gerçekleştiğini dolayısıyla detaylara inilmediğini söyledi.

ABD’nin endişeleri

Huawei ekipmanlarının müşterileri gözetleyeceği korkusunda olan ABD hükümeti, Çinli şirketin 5G ağını engellemeleri için müttefiklerini ikna etmeye çalıştı. Huawei ise sürekli olarak bu iddiaları reddetti. Şu an ABD’li 5G sağlayıcısı bulunmuyor Avrupalı rakipleri Ericsson ve Nokia ise görece daha pahalı bir fiyata sahip.

Mayıs ayında dünyanın en büyük telekom ekipmanları tedarikçisi Huawei, ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle ABD’nin kara listesine alınmış ve özel lisans olmadan ABD yapımı parçaları satın alması yasaklanmıştı. Washington ayrıca ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını ihlal etme ve ticaret sırları hırsızlığı gibi suçlamaları şirkete yöneltmiş, Huawei ise bunları reddetmişti.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu ay başlarında çıkarılacak kurallarla şirketin, ABD telekom tedarik zincirinden yasaklanması bekleniyordu.

Huawei’nin 5G patentleri, lisansları, kodları ve teknik bilgisine erişim için tek seferlik ödeme fikri ilk olarak şirketin CEO’su ve kurucusu Ren Zhengfei tarafından New York Times ve Economist’e geçtiğimiz ay verilen röportajlarda ortaya atılmıştı. Ancak o dönemde ABD’li şirketlerin ilgisi olup olmadığı bilinmiyordu.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Ren’in teklifini şüphecilikle karşılamış ve verdiği bir röportajda şunları söylemişti: “Şirketlerin bu ekipmanları alması ve daha sonra tüm bu yazılım ve donanımı kendi başlarına yönetmeleri gerçekçi değil” demiş ve ilk yazılımlarda yazılım hataları olabileceğini, bunların fark edilmesinin mümkün olmayabileceğini dile getirmişti.