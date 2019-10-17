Huawei, 5G Konusunda Elini Güçlendirmeye Devam Ediyor

5G konusunda lider firmalardan bir tanesi olan Huawei, ABD ile yaşadığı sorunlara rağmen elindeki teknolojiyi son hızla geliştirmeye devam ediyor. Şirket, elindeki teknolojiyi ABD müttefiklerinin dahi karşı koyamayacağı bir noktaya getiriyor.

ABD’deki şirketler kısa mesafede kullanılan 5G’ye odaklanırken Avrupa ve Asya’daki şirketler, ham hızdan vazgeçip uzun mesafelere sinyaller gönderip orta bant ölçekli radyo kanalları olan ve 6 GHz altı frekansları kullanan 5G’yi yayınladı.

Huawei, 6 GHz altı ve milimetrik dalga çözümleri arasındaki performans açığını kapatmak için çalışıyor. Ayrıca şirket, üçüncü nesil devasa MIMO anten teknolojisiyle birlikte yeni 5G baz istasyonlarını duyurdu. Yeni teknoloji, geniş alanlar üzerinde daha hızlı 5G yükleme ve indirme vaatleri sunuyor.

Huawei’nin yeni baz istasyonu teknolojisi, iletim gücünü önceki nesle göre %60 artırırken bant genişliği spektrumunu da 400 MHz’ye çıkardı. Ağırlığı da yaklaşık 25 kg’ye çeken Huawei, daha fazla kullanıcıya daha yüksek hızlar sunabilecek.

Huawei’nin yıldızı parlıyor

Huawei’nin 5G ağ donanımının güvenilirliği üzerinde ABD ile devam eden tartışmalara rağmen Çinli şirketin baz istasyonları, en yakın ABD müttefiklerinin bile fiyat ve performans birleşimi sebebiyle karşı koyamayacağı bir noktada bulunuyor. 40 bin adet birinci nesil devasa MIMO baz istasyonlarını Çinli ve Japon şirketlere satan Huawei, ikinci nesilde dünya genelinde 400 bin adetlik bir satış gerçekleştirdi ve yıl sonuna kadar bu miktarın 600 bine çıkması bekleniyor.

Şirket, yeni donanımın, bulut VR servisleri için gecikmeyi azalttığını, yükleme performansını önemli ölçüde artırdığını ve 6 GHz altı spektrumu birleştirdiğini ifade etti. Ek olarak yeni devasa MIMO algoritmaları, binlerce radyo kanalı arasında huzme oluşturma, başka bir deyişle çok sayıdaki kullanıcıya eş zamanlı olarak daha hızlı performans vaadinde bulunuyor.

Hâlihazırdaki Huawei baz istasyonları 6 GHz altı frekansları kullanarak oldukça etkileyici 5G hızı sunuyor. Şirket, bu ayın başında Sunrise’ın canlı 5G ağında 3,67 Gbps hıza ulaşarak rekor kırdığını duyurmuştu. Qualcomm ise şu anki 5G yongalarının 7,5 Gbps hızı karşılayabileceğini açıkladı. Şu an Huawei’nin üçüncü nesil çözümlerinin nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor. Ancak 2020’de ABD dışında başlayacaklarını söylemek çok da yanlış olmaz.