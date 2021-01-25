Huawei, Telefon Bölümünü Satacağı İddialarını Yalanladı

Huawei, akıllı telefon bölümünü satacağı yönündeki iddiaları yalanlarken; üst düzey bir akıllı telefon markası oluşturmakta ısrarcı olacaklarını belirtti.

Huawei, Mayıs 2019’da başlayan ABD ambargosundan bu yana akıllı telefon sektöründe oldukça zorlu bir “var olma” mücadelesi veriyor. Şirket, söz konusu ambargo nedeniyle pek çok ABD’li iş ortağı ile ilişkisini kesmek zorunda kalırken; son olarak da genç tüketicilere hitap eden alt markası Honor’u Çinli bir konsorsiyuma satmak zorunda kalmıştı.

Huawei’nin böylesine zorlu bir sürecin içinde bulunması, şirketin akıllı telefon bölümünü elden çıkaracağı söylentilerine zemin hazırlamış durumda. Peki, geçtiğimiz yıl kısa süreliğine de olsa dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi unvanını elde etmeyi başaran Huawei, gerçekten de akıllı telefon bölümünü satabilir mi?

Huawei: Üst düzey bir akıllı telefon markası oluşturmakta ısrarcı olacağız

Çinli haber sitesi IT Home’a göre Huawei, akıllı telefon bölümünü satacağı yönündeki iddialara yanıt verdi ve böyle bir planları olmadığını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre Huawei, üst düzey bir akıllı telefon markası oluşturma yönündeki çalışmalarında ısrarcı olacak ve akıllı telefon “işini” yürütmeye devam edecek.

Söz konusu söylentiler, Huawei’nin akıllı telefon bölümünü Çin hükümetine ait bir Varlık Denetim ve İdare Komisyonu’na bağlı bir şirkete satılacağı yönündeydi. Ancak Huawei, bu iddiaları yalanlayarak ABD baskısına rağmen akıllı telefon sektöründe zirveye oynamaya devam edeceğini bildirmiş oldu.