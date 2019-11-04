Huawei, Yenilikçiliğini Ar-Ge Personel Sayısıyla Kanıtladı

Son zamanlarda fazlasıyla ünlenen ve popülaritesini devamlı olarak artıran Huawei, araştırma ve geliştirme alanına önem verdiğini gösteren verileri açıkladı. Şirket, Ar-Ge için çalışan personel sayısıyla adeta rakiplerine göz dağı verdi.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, son zamanlara damga vurmayı başaran şirketlerden birisi. Özellikle Samsung ve Apple'a meydan okuyan akıllı telefonları ile birkaç senedir popüler olan Huawei, yeniliklere de fazlasıyla önem veriyor. Şirket, bugün 7. Huawei İnovasyon Günü'nü kutlarken bu özel gün ile alakalı birtakım paylaşımlarda bulundu.

Huawei'nin stratejik araştırma enstitüsü başkanı Xu Wenwei, şirketin yenilikçiliğe verdiği önemi vurgulayan bir açıklama yaptı. Xu Wenwei'nin etkinlikte yaptığı açıklamaya göre Huawei'nin araştırma ve geliştirme birimlerinde çalışan personel sayısı 80.000'e ulaştı. Bu sayı gözünüze az gözüküyorsa, şu bilgiyi de ekleyelim. Araştırma ve geliştirme birimlerinde çalışan personeller, şirketin toplam çalışan sayısının %45'ine karşılık geliyor. Bu da şirketin neredeyse yarısının araştırma ve geliştirme departmanında çalıştığını gösteriyor.

Huawei, yenilikçiliğini Ar-Ge yatırımları ile geliştiriyor:

Xu Wenwei, Huawei'nin yenilikçi canlılığını ve piyasadaki rekabetçiliğini Ar-Ge yatırımları yaparak sürdürdüğünü açıkladı. 2018 senesi içerisinde Huawei'nin Ar-Ge için yaptığı yatırımlar 15 milyar doları geçmişti. Bu yatırım ile birlikte Huawei, Avrupa Birliği tarafından yapılan 2018 Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Derecelendirmesi listesinde dünyanın bu alandaki 5. en büyük yatırımcısı olmayı başarmıştı.

Xu, konuşmasını yaparken akıllı bir gelecek kurabilmek için Avrupa ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Huawei, Avrupalı operatörler ile birlikte çalışarak düşük gecikmeli ve ultra yüksek hızlı 5G ağları kuracak ve Avrupa kıtasını 5G gibi ileri seviyeli teknolojiler ile donatacak. Şirket, Avrupa Birliği'nin dijital egemenlik stratejisine saygı duyduğunu ve bunları desteklediğini de açık bir şekilde belirtiyor.

Açık yapay zekâ, akıllı bilgi işlem ve derin öğrenme sistemlerini tamamlayabilmek için Avrupalı şirketlere kaynak sağlamaya çalışan Huawei, gelecekte yaygınlaşacak bu gelişmeleri uygulayabilmek için büyük çaba sarf ediyor.